7 أماكن يستوطنهم «الفطر الأسود» القاتل.. «يهاجم العين والدماغ»

قالت الإدارة الصحية في مركز أبوتشت التابعة لمديرية الصحة بمحافظة قنا، إن حالات الإصابة بـ الفطر الأسود أو العفن الأسود فردية ونادرة، وهو مرض نادر جدًا ومتواجد من زمان، وناتج عن التعرض لتعفن المخاط.

جاء ذلك بعد حالة التخوف التي أثارت المواطنين خلال هذه الأيام لكثرة الإصابات بهذا المرض في دول العالم خاصة الهند، كما كانت أخر حالة وفاة به الفنان الراحل سمير غانم.

أماكن وجود الفطر الأسود

وأضافت الإدارة الصحية، في بيان لها، اليوم، أن الفطر الأسود يوجد عادة في التربة الرطبة والنباتات والسماد الطبيعي والفواكه والخضروات المحللة والهواء، مثل البصل، وحتي في الأنف ومخاط الأشخاص الأصحاء وليس ضار عند معظم الناس إلا إذا في حالة تدني وضعف المناعة.

كيفية تجنب الإصابة بالمرض وطرق علاجه

وعن كيف تجنب الإصابة من «الفطر الأسود» أو «العفن الأسود»، أضافت «صحة أبو تشت»، أن النظافة الشخصية، وتناول وغسل الفواكه والخضروات جيدًا، فضلًا عن منع بصق مخاط الأنف على الأرضيات، واستخدام الأدوات مثل ماسك الأكسجين لشخص واحد، أو حدوث جرح جلدي وتلوث بالجراثيم الفطرية طرق علاجه عن طريق حقنة مضادة للفطريات يوميًا لمدة 8 أسابيع.

حقيقة إصابة وفيات كورونا من السلالة الهندية بالفطر الأسود

وأكدت أن الفطر الأسود ظهر في الهند بكثرة، وهذا ليس له علاقة بالسلالة الهندية، ولكن له علاقة بالبيئة غير الصالحة، على سبيل المثال مواطنين يعالجون بالطين وبول البقر، فضلًا عن أن المواطنين هناك تستخدم ماسك الأكسجين، لذلك لابد أن يظهر حالات العفن الأسود، وهو فيروس فطري وغير معدي.

وعن إصابة مريض كورونا بالمرض، قالت الإدارة الصحية، إن مريض كورونا في مرحلة التعافي تكون مناعته ضعيفة، ولا يمكنه أن يتحمل العدوى الفطرية نظرا لعلاجه بالكورتيزون.

5 أعراض رئيسية لمصاب الفطر الأسود

واختتمت الإدارة الصحية، أعراض المرض تكمن في انسداد ونزيف بالأنف، تورم وألم في العين، تدلي الجفون، بقع سوداء في الجلد حول الأنف، فقدان البصر، ويؤثر أيضا على الجيوب الأنفية والمخ والرئة، مطالبة المواطنين بالاهتمام بصحتهم ونظافتهم الشخصية، وسرعة أخذ اللقاح الخاص بفيروس كورنا المستجد «كوفيد-19» حتى تكون المناعة قوية لأي فيروسات أو فطريات قد تصيب الإنسان بآذى.