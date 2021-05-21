تصل لإزالة العين.. كل ما تريد معرفته عن الفطر الأسود وعلاقته بكورونا

حالة من الهلع والرعب سيطرت على العالم خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد إعلان السلطات الصحية في الهند عن ظهور مرض الفطر الأسود، الذي يلازم العديد من مرضى فيروس كورونا، كما انتشر الخوف بين المصريين بعد إعلان شقيق الفنان سمير غانم عن إصابته بالفطر الأسود قبل وفاته.

وتستعرض «الوطن» في السطور القادمة أبرز المعلومات عن مرض الفطر الأسود التي انتشر خلال الفترة الأخيرة في الهند والتي جاءت كالتالي:

كيف ينتج مرض الفطر الأسود؟

ينتج مرض الفطر الأسود عن عفن موجود في البيئات الرطبة مثل التربة أو السماد، ولديه القدرة على مهاجمة الجهاز التنفسي، علي حسب ماذكره أطباء لشبكة « بي بي سي» العالمية.

ماهي أعراضه؟

أكدت وزارة الصحة الهندية، في بيان لها، أن مرض الفطر الأسود يبدأ في الظهور على شكل عدوى جلدية في الجيوب الهوائية الموجودة خلف الجبهة والأنف وعظام الخدود وبين العينين والأسنان، ثم بعد ذلك ينتشر في العينين والرئتين ويمكن أن ينتشر إلى الدماغ.

هل إصابة الفطر الأسود تغير لون العينين؟

بحسب بيان وزارة الصحة الهندية، فإن الفطر الأسود يؤدي إلى اسوداد أو تغير في لون الأنف، كما أن من أعراضه عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها، كما يصاحبه ألم في الصدر الشخص المريض، وكذلك صعوبات في التنفس وسعال في الدم.

ما سر تسميته بالفطر الأسود؟

قال الدكتور هيمانت ثاكر، الطبيب الاستشاري وأخصائي القلب في مستشفى براش كاندي، في مومباي، في تصريحات لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، إن الفطر الأسود يضر الدورة الدموية حتى آخر عضو في الجسم، كما ينتج عنه موت الأنسجة، التي تصبح سوداء اللون بعد ذلك، وهذا سبب تسميته بالفطر الأسود.

هل الفطر الأسود مرض حديث أم قديم؟

بحسب الدراسات فإن الفطر الأسود مرض موجود منذ 1885، حيث وجدت دراسة في عام 2005 على أن معدل الوفيات للفطر الأسود بلغ 54٪.

هل يوجد علاقة بين الفطر الأسود وكورونا

بحسب ما أكدته وزارة الصحة الهندية، فإن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة هم أكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود، ولكن الأكثر عرضة هم مرضى السكري، ومن يتناولون المنشطات، وأصحاب الأمراض المزمنة.

كيفية العلاج من مرض الفطر الأسود

يتم علاج الفطر الأسود عن طريق دواء «أمفوتيريسين بي»، الذي تنتجه العديد من الشركات الهندية، في السوق السوداء، حاليا في السوق السوداء، ولكن هذا الدواء غير متواجد في الأسواق الهندية في الوقت الحالي، بحسب تصريحات أطباء من داخل الهند لشبكة «بي بي سي» العالمية.

هل تُزال العين بسبب الفطر الأسود

عند تدهور حالة المريض قد يصل الأمر إلى جراحة لقطع الأنسجة الميتة أو المصابة بالفطر الاسود، حيث قالت وزارة الصحة الهندية في بيان لها «قد يؤدي الإصابة بالفطر الأسود إلى فقدان الفك العلوي أو حتى العين في بعض الأحيان».