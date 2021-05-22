ادعت اغتصابها.. التحريات: «سيدة المنيب» أبلغت عن أصدقائها انتقاما منهم

كشفت تحريات المباحث، عن تفاصيل جديدة في واقعة اغتصاب سيدة خمسينية على يد 4 شباب داخل عقار في ساقية مكي بالجيزة، وبينت التحريات أن السيدة سيئة السمعة وتربطها علاقات غير شرعية بالمتهمين وأنها كانت تتردد على أحدهم في العقار لإقامة علاقات جنسية معه، وعندما فوجئت بأصدقائه الذين قاموا بسرقتها ذهبت إلى قسم الشرطة وحررت محضرًا بالواقعة واتهمتهم بالاغتصاب والسرقة تحت تهديد السلاح.

القبض على المتهمين

تمكنت قوة بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، من القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل واقعة السرقة وأنكروا تهمة الاغتصاب، وقالوا إن السيدة كانت تربطها علاقة صداقة بأحدهم وأنها تطورت إلى علاقة غير شرعية، مشيرين إلى أنها سيئة السمعة وتمارس العلاقات الآثمة نظير حصولها على مبالغ مالية منهم.

سرقة وبلاغ اغتصاب

وأفادت تحريات المقدم مصطفى عبد الله رئيس مباحث قسم الجيزة، بأن السيدة حاولت الحصول على متعلقاتها من الشباب لكنهم رفضوا واستولوا عليها لذلك قررت اتهامهم بالاغتصاب، في حين أنها ذهبت إليهم من أجل ممارسة علاقة شرعية برغبتها.

حبس المتهمين

قررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة ومواقعة أنثى دون رضاها، وتسلمنت النيابة العامة تحريات المباحث في الواقعة، التي أثبتت أن السيدة لديها علاقات جنسية متعددة نظير تقاضيها مبالغ مالية.