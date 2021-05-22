«المنشآت السياحية»: أسعار المبيت بالفنادق تصل لـ1500 جنيه بدمياط

تختلف أسعار تقديم الخدمة على شواطئ مصيف رأس البر السياحي، كما تختلف أسعار المشروبات المقدمة على الكافيهات والمطاعم وفقًا لجودة الخدمة والموقع، أما أسعار المبيت في الفنادق فتختلف من مكان لأخر بحسب موقع الفندق والخدمة المقدمة أيضًا.

«المنشآت السياحية»: استمرار حظر إقامة الحفلات والفقرات الفنية بالمطاعم

- 200 جنيه رسوم دخول شاطئ فندق «شتيجنبرجر»

وقال علي كامل منصور رئيس غرفة المنشآت السياحية بمنطقة الدلتا ومدن القناة وعضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إنه تبلغ قيمة رسوم دخول الفرد لشواطئ القوات المسلحة 40 جنيهًا للفرد الواحد، أما شاطئ فندق «شتيجنبرجر» يستقبل رواده بتذكرة دخول 200 جنيه رسوم دخول الشاطئ للفرد، أما الإقامة فيه تبلغ 2500 جنيه لليلية، ويشترط لنزول شاطئ الفندق أن تكون نزيل بالفندق.

- استعدادات رأس البر

وأكد منصور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، استعدادهم للمصيف بتجهيز المنشآت وتعقيمها بشكل مستمر مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وغلق غير المرخص والموفق أوضاعه، حيث تم غلق 6 منشآت وأعيد فتحهم بعد توفيق أوضاعهم.

الفنادق السياحية

وأشار إلى أنه يوجد لديهم 13 فندقًا سياحيًا بمواصفات مهيئة من فرش جيد وبانيو وأحواض، ويتراوح سعر المبيت لليلة الواحدة من 1000 لـ1500 عدا فندق اللسان فله تسعيرة خاصة به، أما الفنادق غير السياحية وعددها 30 فندقًا تتراوح أسعارها من 300 لـ600 جنيه لليلة الواحدة.

يشار إلى أن دخول الشواطئ العامة يتراوح سعر حجز شمسية و4 مقاعد وترابيزة من 100 لـ120 جنيهًا في رأس البر.