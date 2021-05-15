استمرار غلق شواطئ رأس البر في ثالث أيام عيد الفطر

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إجراءات غلق شواطئ مدينة رأس البر خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لمجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

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ووجهت محافظ دمياط بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية، وغلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق إغلاقاً كاملاً، وذلك منعاً لتجمعات المواطنين وحفاظاً على سلامتهم، وكذا منع أي فعاليات جماهيرية أو احتفالات، مشددةً على متابعة الموقف على مدار اليوم، ورفع درجة الاستعداد القصوى، لمتابعة تطبيق هذه الإجراءات.

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وأكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن تلك الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وذلك في إطار الخطة الوقائية للتصدي لهذا الوباء.

وفي سياق متصل، كلفت محافظ دمياط رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بالتواجد الميداني على مدار اليوم، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وغلق المنتزهات والحدائق وحظر أي فعاليات أو تجمعات، مؤكدة على التعامل الحاسم مع المخالفين لتلك الإجراءات ومتابعة تطبيق قرار غلق المحال في التاسعة مساءً.

وفي سياق متصل، كلفت محافظ دمياط رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بالتواجد الميداني على مدار اليوم، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية غلق المنتزهات والحدائق وحظر أي فعاليات أو تجمعات، مؤكدة على التعامل الحاسم مع المخالفين لتلك الإجراءات ومتابعة تطبيق قرار غلق المحال في التاسعة مساءً.