محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة قاعه تصوير مخالفة ببنها

قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة، اليوم، لإزالة قاعة تصوير «فوتوسيشن»، وقاعة أفراح مخالفة على أرض زراعية بمساحة 12 قيراطا بمدينة بنها، ووجّه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب المخالفة، وإحالته للنيابة العسكرية.

وشدّد المحافظ على عدم التهاون مع المتعدين على الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة لإزالة كافة أنواع التعديات علي الأراضي الزراعية للحفاظ عليها، وتطبيق القانون على الجميع مؤكداً استمرار شن الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات.

واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال إزالة بعض المنازل المتعارضة مع توسعات الطريق الدائري بمدينة الخصوص وغرب شبرا الخيمة، بعد صرف التعويضات المقررة .

ووجّه إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ إزالات المباني المتعارضة مع أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائري، وسرعة صرف التعويضات المقررة، في حضور المهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينه بنها واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة

في وقت سابق، قاد محافظ القليوبية حملة مكبرة لإزالة تراكمات الأتربة والقمامة، في إطار جهود المحافظة لنظافة الطرق العامة وصيانتها والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والأحياء.

بدأ المحافظ الحملة بتفقد أعمال رفع الأتربة من نفق غبور بمدينة قليوب، حيث تم رفع طن من الأتربة المتراكمة على الجانبين، وكانت تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وتكدس السيارات، نظرا لحيوية النفق الذي يربط الطريق الزراعي بمدينة القناطر الخيرية ومحافظات أخرى.

وخلال الحملة تم مراجعة الإنارة وأعمال الصيانة بالنفق وكلف المحافظ بدهان البلدورات ومتابعة الصيانة والنظافة الدورية للنفق، واستكمل المحافظ جولته بمتابعة الحملة المكبرة لإزالة تراكمات القمامة من أنفاق الأمير والعزبة البيضاء بمدينة الخصوص، استجابة لشكاوى المواطنين من وجود تراكمات قمامة بالأنفاق، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس المدينة بحملة مكبرة ودعمها بمعدات من المدن المجاورة، حيث تم رفع أكثر من 40 طن قمامة.