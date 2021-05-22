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عودة برنامج «صباح الورد» بعد إجازة رمضان بانضمام 3 إعلاميين جدد

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نرمين عفيفي
11:07 ص | السبت 22 مايو 2021
الإعلامية مها بهنسي

الإعلامية مها بهنسي

انطلقت اليوم أولى حلقات برنامج «صباح الورد»، المذاع على فضائية «TeN T.V»، وذلك بعد إجازة شهر رمضان، حيث عاد البرنامج في ثوب جديد بانضمام 3 إعلاميين جدد إلى الإعلامية مها بهنسي، وهم الإعلامي كريم حاتم والإعلاميتين سلمى عادل وياسمين سيف.

ويتضمن البرنامج العديد من الفقرات التي تهم الأسرة المصرية، حيث تتنوع الفقرات بين اجتماعية وإنسانية وقصص تتعلق بكل مجريات اليوم للمواطن المصري، كما يتضمن فقرات فنية ورياضية وخدمات و أسعار وكل ما يحدث في مصر على مدار اليوم.

برنامج «صباح الورد» يذاع من السبت للأربعاء في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى العاشرة ونصف صباحا.

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