توريد 124 ألفا و659 طنا من القمح بالموسم الجديد الغربية

أكد المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، توريد نحو 124 ألف و659 طن و404 كيلو قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد حتى اليوم، بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة، برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

توريد 124 ألف طن و659 طن و404 كيلو قمح من محصول الموسم الجديد

وكشف وكيل وزارة التموين بالغربية، عن أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وأن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح نحو 132 ألف طن.

وناشد أبو هاشم، المزارعين باتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعًا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

لجان رقابية لمتابعة التسهيلات اللازمة للمزارعين خلال عملية التوريد

وأكد محافظ الغربية، تقديم المحافظة كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين خلال عملية التوريد، حيث يتم تلقي التقارير في غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية؛ لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا، وتذليل أي عقبات تعوق عملية التوريد.

لجان للتحقيق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع

كما وجه المحافظ، بضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين عن طريق توريد محصول القمح لأقرب شون؛ لتخفيف العبء عليهم ومنع التكدس، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.