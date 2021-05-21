ارتفاع معدلات توريد القمح بالإسكندرية إلى 108 آلاف طن

قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، إن لجان استقبال القمح المحلي المشكلة من مندوب من التموين، ومندوب الزراعة، ومندوب هيئة سلامة الغذاء، ومندوب الشركة المسوقة، ومندوب من جمعية القبانية، استقبلت حتى الآن أقماح محلية، بلغت إجمالي 108 ألف و897 طنا، طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة.

وكانت مديرية الزراعة بالإسكندرية، برئاسة المهندس طارق زكي، وكيل الوزارة، بدأت موسم توريد القمح إلى صوامع مديرية التموين، وفقًا للجدول المعلن عن بدء التوريد في 20 إبريل الماضي، بعدما شهد موسم التوريد الجاري، تأخير عن كل عام بسبب تقلبات الطقس.

74 ألف فدان قمح مزروع في الإسكندرية

وأكد «زكي» التنسيق الكامل مع مديرية التموين، لتجهيز الصوامع والشون والبناكر، خلال الفترة الجارية، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا العام يتجاوز 74 ألف فدان موزعة على الإدارات الزراعية المختلفة.

6 لجان من التموين لاستقبال القمح

من جهتها؛ أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، بدء موسم توريد الأقماح المحلية، حيث تم تشكيل 6 لجان لاستقبال الأقماح المحلية الموردة، بزيادة عدد اللجان عن العام الماضي.

و تتكون اللجان برئاسة عضو من مديرية التموين، وعضوية كل من عضو من مديرية الزراعة، وعضو من هيئة سلامة الغذاء، وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة.

مساحة صوامع التموين بالإسكندرية لاستقبال القمح

وتشكلت غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية العاملين المعنيين، حيث سيتم الأقماح الموردة بصومعة برج العرب، وتبلغ سعتها 90 ألف طن، وصومعة مجمع السلام، وتبلغ سعتها 90 ألف طن، وصومعة الكينج مريوط، وتبلغ سعتها 60 ألف طن، وصومعة الناصرية، وتبلغ سعتها 60 ألف طن.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أنه من المتوقع زيادة نسب التوريد الأقماح المحلية هذا العام، لزيادة المساحة المنزرعة والأصناف التي تم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة، حيث بلغت مساحة زراعة القمح بالإسكندرية، هذا العام نحو 74 ألف و702 فدان.

وأوضح أن المختصين يبدأون بقسم صيانة الحبوب بالمديرية، برئاسة أماني حلمي وفريق العمل التابع لها، بالعمل على قدم وساق، لتحقيق بداية قوية لموسم التوريد هذا العام، لضمان توريد القمح المحلي بالمواصفات الفنية التي اعتمدتها الوزارة بضوابط محددة.

أسعار أردب القمح بالإسكندرية

لفت «محمد سعد الله» إلى أن سعر توريد القمح المحلي هذا العام قد زاد عن الأعوام السابقة، بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 725 جنيها، ودرجة النقاوة 23 قيراط بسعر 715 جنيها للأردب، ودرجة النقاوة 22.5 قيراط 705 جنيهات للأردب.

يذكر أن موسم توريد القمح بدأ من 15 إبريل الماضي، وحتى 15 يوليو المقبل، إلا أنه هذا العام بدأ بالوجه البحري يوم 20 إبريل بقرار وزاري، و يمتد لمدة 3 أشهر نظرا للظروف الجوية هذا العام، لضمان حصاد المحصول بالنضج المطلوب.

ويقوم قسم صيانة الحبوب ولجان الاستقبال بتشديد الإجراءات الاحترازية الصحية في ظل استمرار فيروس كورونا، تأمينا للعاملين والمترددين على أماكن التوريد.