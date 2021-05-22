محافظ البحيرة يطلق شعلة أولمبياد الطفل المصري في نسخته الثالثة

أطلق اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، صباح اليوم، شعلة أولمبياد الطفل المصري في نسخته الثالثة، والتي انطلقت بشارع عبد السلام الشاذلي بداية من مدخل مدينة دمنهور على الطريق الزراعي، حتى مبنى ديوان عام المحافظة.

ويعد الأولمبياد نموذج محاكاة للأولمبياد الرسمية للطلائع من سن 12 إلى 14 سنة.

وشارك في الفعاليات وانطلاق الشعلة التي تم خلالها تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المهندس حازم الاشموني، سكرتير عام المحافظة، والدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد 200 من الطلائع وحملة الإعلام وماراثون للدراجات، وأبناء مراكز الشباب والمشاركين في عددا من الألعاب من مراكز الشباب والمدارس المعاهد، وأبطال من أبناء البحيرة الأولمبيين السابقين، وعدد من أبناء البحيرة الحاصلين على جوائز دولية في المسابقات الرياضية.

تكريم أبطال البحيرة

وكَرم آمنة، أبناء المحافظة الفائزين على مستوى الجمهورية بأولمبياد الطفل المصري في نسختيه الأولى 2019، والثانية 2020، وأبناء البحيرة الأولمبيين الحاصلين على مراكز عالمية وأفريقية وعربية، وقدم لهم التهنئة مشيدًا بهم وتواجدهم المشرف بشباب واعد قادر على تحقيق ذاته، متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق علميا ورياضيا وثقافيا.

أهمية أولمبياد الطفل

من جهته، أكد الدكتور إبراهيم خضر، مدير مديرية الشباب والرياضة، أهمية الأولمبياد الذي يهدف إلى محاكاة الأولمبياد العالمي، مع معايشة الطلائع للأولمبياد وخلق وتنمية روح المنافسة مع التحدى والإرادة، حيث سيتم تنفيذ الأولمبياد بعدد 12 إدارة شباب هذا العام تمثل 270 مركز شباب بالتنسيق مع التربية والتعليم والأزهر.

أبناء قرى «حياة كريمة» تشارك في الأولمبياد

وأضاف خضر، أنه تم إضافة مراكز شباب والملاعب التي تم تنفيذها بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومنها قرية الخرطوم بمركز بدر، مشيرًا إلى أنه حتى اليوم تم تسجيل 4500 طليع في الألعاب، ومن المستهدف أن تشهد النسخة الثالثة تسجيل 25 ألف طليع من أبناء المحافظة.