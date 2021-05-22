محافظ القاهرة يتفقد استعدادات استقبال شعلة أولمبياد الطفل

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، منذ قليل، بديوان عام محافظة القاهرة بعابدين الاستعدادات التي تجري لاستقبال شعلة أولمبياد الطفل المصري للطلائع في نسخته الثالثة 2021، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كانت الشعلة قد بدأت مسارها منذ الساعة 8:30 صباحًا من أمام القلعة مرورًا بمسجد السلطان حسن فمسجد الرفاعي إلى شارع محمد علي بميدان باب الخلق فشارع حسن الأكبر مرورًا بنادي الشرطة بعابدين، ومن المنتظر وصولها بعد قليل ديوان عام المحافظة، حيث سيكون في استقبالها محافظ القاهرة.