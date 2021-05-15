«استجمام وسي فود».. تامر حسني يستمتع بإجازة العيد على شواطئ الغردقة

اختار الفنان تامر حسني قضاء إجازة عيد الفطر المبارك، بأحد شواطئ المنتجعات السياحية، بمنطقة هاوي شمال مدينة الغردقة برفقة عائلته، بسبب توقف الحفلات الغنائية، تزامنا مع قرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر الحفلات الغنائية لمدة أسبوعين، ضمن حزمة قرارات اتخذتها الحكومة، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتسببت جائحة كورونا في إلغاء الحفلات الغنائية، ما جعل تامر حسني يقي إجازته على شواطئ مدينة الغردقة بفيلا خاصة بأحد المنتجعات السياحية الكبرى، برفقة أسرته، حيث وصل «حسني» للغردقة أول أيام عيد الفطر، ولم يعلن عن موعد مغادرته الغردقة، حيث يقضي إجازته في هدوء واستجمام بفيلا خاصة، داخل المنتجع وتم توفير كل وسائل الراحة له.

وعلمت «الوطن» أن تامر حسني أجرى رحلة بحرية على متن لانش خاص بأحد أصدقائه، إلى إحدى الجزر القريبة من شواطئ الغردقة، وتناول وجبة مكونة من أسماك وسي فود برفقة أسرته وأبدوا إعجابهم بالرحلة وشواطئ الغردقة وجوها الرائع.

وحرص تامر حسني على الاستجمام التام والهدوء، حيث لم يظهر على الشاطئ إلا قليلا، التقط خلالها الصور التذكارية مع معجبيه من العاملين في القطاع السياحي.

كانت استقبلت منتجعات الجونة ومناطق هاواي وسهل حشيش ومكادي بيتش، الآلاف من المواطنين وعدد كبير من الفنانين والمشاهير ونجوم الفن والرياضة والشخصيات العامة، بالإضافة إلى الآلاف من السائحين، تزامنًا مع إجازة عيد الفطر المبارك لقضاء إجازة العيد على شواطئ المنتجعات السياحية بالغردقة.