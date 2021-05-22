ميناء سفاجا يستقبل 30 ألف طن ألمونيوم وتداول 7 سفن بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (7) سفن، وتم تداول (32000) طن بضائع، و(345) شاحنة، حيث شملت حركة الواردات (31500) طن بضائع، و(321) شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات (500) طن بضائع، و(24) شاحنة بضائع.

كما يستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال 4 سفن وهي «محبة، دليلة، نما إكسبريس، وبوسيدون إكسبريس» بينما استقبل الميناء أمس السفينة «Africana idis» وعلى متنها 30 ألف طن ألمونيوم قادمة من السعودية، والسفينتين الرياض وبوسيدون إكسبريس، وغادرت السفينتان الرياض وبوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية للسفينة سينا «وصول وسفر».

في سياق آخر، تشهد فنادق مرسى علم جنوب محافظة البحرالأحمر، زيادة في معدل رحلات الطيران هذا الأسبوع وعددها 46 رحلة طيران، حيث يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم، 16 رحلة طيران من دول «أوكرانيا، بولندا، التشكيك، ومولدفا»، وعلى متنها الآلاف من السائحين الأجانب.

كما شهدت الرحلات التشيكي بمعدل 3 رحلات لتصل 13 رحلة أسبوعيا، وزيادة في الرحلات السياحة البولندية بمعدل 2 رحلتين لتصل 16 رحلة أسبوعيا، و10 رحلة من أوكرانيا، رحلة من سويسرا، رحلتين من رومانيا، رحلة من ملدوڤيا، رحلة من ليتوانيا، و5 رحلات قادمة على متن الشركة الوطنية مصر للطيران بجنسيات مختلفة، وعلى متنها عدد من من الركاب من الدول الأوروبية.