الانتهاء من تنفيذ أول خط لمياه الشرب في حدائق العاصمة

تواصل أجهزة المدن الجديدة، أعمالها للانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحل الأولى بمدن الجيل الرابع، حيث أكد المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أن جميع قيادات الوزارة ممثلة في جهاز المدينة، يواصلون الليل بالنهار لإنجاز المشروعات العقارية والخدمية في مواعيدها المقررة سلفا، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ 26976 وحدة سكنية نموذج «3غرف + صالة» بالمدينة، بلغت نحو 83%، بقيمة استثمارية 6.9 مليار جنيها.

وجاري تنفيذ 2520 وحدة سكنية نموذج «غرفتين + صالة» بنسبة تنفيذ 40% بقيمة استثمارية بلغت نصف مليار جنيها، وذلك ضمن مبادرة الرئيس: «سكن لكل المصريين» محور منخفضي الدخل.

عبد العزيز: جاري تنفيذ 32088 وحدة ضمن محور منخفضي الدخل بحدائق العاصمة

وأضاف عادل فى تصريحات خاصة لـ«للوطن» أنه يجري حاليا تنفيذ 32088 وحدة سكنية أخرى، نموذج (3 غرف + صالة)، ضمن محور منخفضي الدخل بمبادرة الرئيس «الإعلان الرابع عشر» بمنطقة الـ2350 فدانًا، بقيمة استثمارية تقدر بنحو 8 مليارات جنيها.

وتابع: أنه بالنسبة لخدمات المرحلة الأولى، تم تخطيط وبدء تنفيذ عدد من الخدمات وتشمل «مخبزين – 7 مدارس – 11 سوقاً تجارية صغيرة تشمل 8 محال – 8 حضانات – 6 ملاعب خماسية – 4 وحدات صحية – 20 خدمة استثمارية – محطة وقود – مركزى شباب – موقف إقليمي – قسم شرطة».

تنفيذ خط مياه شرب لتغذية إسكان حدائق العاصمة

وأوضح عبد العزيز، أنه تم تنفيذ خط مياه شرب قطر 600 مم بطول 3.5 كيلو متر لتغذية إسكان حدائق العاصمة، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق «مياه – صرف – ري» بنسبة إنجاز عيني 19 %، كما تم إسناد أعمال الفرمة للطرق، وأعمال شبكات الكهرباء للمرحلة الأولى.

الجزار: حجم إستثمارات الوحدات بحدائق العاصمة 15.4 مليار جنيها حتى الآن

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن أن حجم إستثمارات الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «سكن لكل المصريين»، بمدينة حدائق العاصمة، حتى الآن، يقدر بنحو 15.4 مليار جنيها، وأن إجمالي عدد الوحدات السكنية المقرر تخصيصها للمستفيدين بالمبادرة فى المدينة يبلغ 61584 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمنطقة 2530 فدانا، لافتاً إلى أنه تم تخطيط وبدء تنفيذ العديد من الخدمات المتنوعة بالمدينة.

المساحة الإجمالية لمدينة حدائق العاصمة 29435.5 فدان

و تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة حدائق العاصمة 29435.5 فدان وتتمتع بموقع جغرافي متميز نظراً لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من الطرق والمحاور الرئيسية شرق القاهرة.