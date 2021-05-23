تبدأ اليوم.. تعديل مواعيد بعض القطارات بالوجهين القبلي والبحري

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل عدد من رحلات القطارات بداية من صباح اليوم الأحد، وذلك على الخطين القبلي والبحري، بسبب تنفيذ الهيئة لبعض المشروعات.

وأضافت الهيئة أن المشروعات تهدف إلى تطوير وتحديث ومنظمومة السكة الحديد، من أجل الحد من حوادق القطارات مع القضاء على أزمة تأخير القطارات، وحتى يستطيع الراكب أن يحصل على خدمة مميزة مقدمة من خلال الهيئة.

وتستعرض«الوطن»، جميع مواعيد القطارات التي تم تعديلها بداية من صباح اليوم من جانب هيئة السكة الحديد.

تعديل مواعيد القطارات في الوجه البحري

- قطار رقم 36 مميز، المتجه من محافظة الإسكندرية إلى طنطا، التعديل: من الساعة 10:30 مساء إلى الساعة 9:30 مساء.

- قطار رقم 35 مميز، المتجه من محافظة القاهرة إلى طنطا، التعديل: من الساعة 11:10 مساء إلى الساعة 10:40 مساء.

- قطار رقم 1203 مميز، المتجه من محافظة القاهرة إلى الإسكندرية، التعديل: من الساعة 2:10 مساء إلى الساعة 1:25 مساء.

- قطار رقم 949 مختلط، المتجه من القاهرة إلى المنصورة، التعديل: من الساعة 1:20 مساء إلى الساعة 1:10 مساء.

- قطار رقم 936 مكيف، المتجه من طنطا إلى القاهرة، التعديل: من الساعة 6:00 صباحا إلى الساعة 5:55 صباحا.

- قطار رقم 2008 vip، المتجه من الإسكندرية إلى محافظة أسوان، الساعة 8:00 مساء، سيصل إلى القاهرة الساعة 10:05م بدلا من 11:00م، ويغادر من القاهرة في الساعة 10:25م، ويغادر من الجيزة في الساعة 10:30م بدلا من 11:30م.

- قطار رقم 1008 روسي، المتجه من الإسكندرية إلى محافظة أسوان، التعديل: من الساعة 7:40 م إلى الساعة 7:35م، ويغادر من سيدي جابر في الساعة 7:49م، ويغادر من دمنهور في الساعة 8:33م، ويغادر من طنطا في الساعة 9:18م، ويغادر من بنها في الساعة 9:50م، ويغادر من الجيزة في الساعة 11:20 م بدلا من 11:40 م، ويغادر من بني سويف في الساعة 12.59صباحا.

تعديلات مواعيد القطارات في الوجه القبلي

- قطار رقم 1007 روسي، المتجه من سوهاج إلى القاهرة، التعديل: من الساعة 5:00م إلى الساعة 7:35م.

- قطار رقم 718 ركاب، المتجه من أسيوط إلى سوهاج، التعديل: من الساعة 6:40 ص إلى 5:55 ص.

- قطار رقم 81 مميز، المتجه من أسوان إلى القاهرة، التعديل: من الساعة 9:30 ص إلى الساعة 4:30 ص.

- قطار رقم 163 روسي، المتجه من أسوان إلى الأسكندرية، التعديل: من الساعة 12:00م إلى الساعة 12:30م.

- قطار رقم 975 روسي، المتجه من أسيوط إلى القاهرة، التعديل: ميعاده الساعة 1:50م.

وسوف يمتد إلى سوهاج ويغادر منها في الساعة 12:00م.

كما سيمتد أيضا مرة أخرى فيما بعد إلى الأقصر، وذلك بداية من يوم 6 من شهر يونيو القادم، ويغادر منها في الساعة 8:00 ص.