أخبار كورونا في مصر.. غلق كنيسة العذراء سموحة لكثرة الإصابات

أعلنت كنيسة العذراء والقديس يوسف البار بمنطقة سموحة وسط الإسكندرية، غلقها لمدة أسبوع بسبب كثرة إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، لتنضم ضمن عدد من الكنائس التي تقرر غلقها بالإسكندرية في وقت سابق، وتصبح أحدث أخبار كورونا في مصر.

وأوضحت الكنيسة الأبرز في المحافظة، أن قرار غلقها جاء بهدف الحرص على سلامة الجميع و الصحة العامة نظراً للتزايد الملحوظ في إصابات فيروس كورونا.

وتعد تلك الكنيسة من أول كنائس قطاع وسط الإسكندرية التي تتخذ قرار الغلق، وذلك بعد الرجوع إلى القمص ابرام اميل وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، ما ترتب عليه إجماع آباء الكنيسة لأخذ ذلك القرار.

تعليق القداسات في كنيسة العذراء سموحة

وتمثل قرار الغلق، عبر تعليق القداسات و العشيات بداية من اليوم السبت حتى نهاية شهر مايو الجاري على أن يعاد تقييم الموقف نهايه الشهر.

واختتم الكنيسة بيانها: «نصلي من أجل اخوتنا المرضي أن يتعهدهم الهنا بالمراحم و أن يرفع عن العالم الموت و الوباء و ينيح نفس المنتقلين و يعزي زويهم».

غلق كنائس في الإسكندرية بسبب كورونا

وكان عدد كبير من كنائس الإسكندرية، قد قرروا غلق الكنائس أمام المصلين حتى نهاية شهر مايو، ضمن خطة غلق جزئى تم تطبيقها في الكنائس التي تشهد تزايد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وعلمت «الوطن» أن أساقفة قطاعات الإسكندرية والوكيل البابوي، قد قرروا ترك حرية الغلق للكنائس التي تشهد تزايد في أعداد إصابات كورونا، وهو ما نتج عنه إصدار بيانات غلق من العديد من الكنائس الكبرى أبرزها كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بسيدي بشر، وكنيسة مارجرجس سيدي بشر، وكنيسة العذراء بشارع سيف، التابعين لقطاع المنتزه، قبل أن تنضم لهم كنائس قطاع شرق ومن ثم قطاع وسط.