محافظ المنيا: إنشاء نادٍ لمتحدي الإعاقة على مساحة 10 أفدنة
كتب:
اسلام فهمي
05:25 م | السبت 22 مايو 2021
محافظ المنيا
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن المحافظة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتقديم يد العون لذوي الهمم، فقد تم توجيه إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بإنشاء «رامبات» خاصه لذوي الهمم في جميع المراكز، وتخصيص موظف مختص بكل مديرية لإنهاء كافة طلباتهم، كما يجري حاليا إنشاء نادي متحدي الإعاقة مقام على ١٠ أفدنة بالمنيا الجديدة، ليكون متنفسا لهم لإطلاق المجال لكافة إبداعاتهم، مؤكداّ أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير كافة السبل الحياتية والرعاية لهم.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنيا، اليوم السبت، مع وفد مجموعة «كلنا واحد» للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالمحافظة، والذي يمثل 11 جمعية أهلية من المهتمين بمجال الإعاقة بالمحافظة.
حضر اللقاء الدكتورة هبة أبوزيد، مسئول ملف ذوي الإعاقة بالمحافظة، وطارق محمد، عن جمعية «الرؤية الجديدة للتنمية»، ومارية حنا، عن جمعية «الجزويت»، وألبرت عزت، ممثل الهيئة الإنجيلية.
وأكد المحافظ ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تبذل المزيد من الجهد، لخلق بيئة ملائمة لأبنائنا من ذوي الهمم لدمجهم في الحياة العامة، وإطلاق إبداعاتهم في كافة المجالات، مشيراً إلى اتخاذ خطوات جادة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الكبيرة لأبناء الوطن من ذوي الهمم فجاء دستور 2014 ليكفل لهم حقوقاً غير مسبوقة، وجاء تمثيلهم في البرلمان تمثيلاً مشرفاً يتيح لهم ممارسة جزء من حقوقهم.
وقرر المحافظ، خلال اللقاء تفعيل اجتماع اللجنة التنسيقية، بصورة شهرية، بحضور جميع وكلاء الوزارة، ومديري المديريات، ورؤساء المدن، وممثلي البنوك، والجهات المعنية، لمناقشة كافة المشاكل والمعوقات الخاصة بذوي الهمم، وحلها أولا بأول، مشيراً الى أنه كان قد أصدر كتاباً دورياً للتأكيد على تفعيل نسبة الـ5% الخاصة بالعمل بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة.