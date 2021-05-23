تفاصيل تمويل مشروع إسكان البيت الريفي من بنك ناصر لأهالي أسوان

تحرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة لهم، وهو ما تشارك فيه جميع مؤسسات الدولة ومن بينها بنك ناصر الإجتماعي، الذي يساهم فى النهوض بمستوى المعيشة فى قرى الصعيد الأكثر فقرا، وذلك من خلال قيامه بتمويل مجموعة من البيوت الريفية لأهالى قرية كلابشه – مركز كوم امبو - محافظة أسوان، بمنحهم قرضا تم تخصيصه لهم.

ومنح بنك ناصر الاجتماعي أهالي قرية كلابشة، مركز كوم امبو، قرضا قيمته ثلاثين ألف جنيه، بدون عائد، وبمصروفات إدارية 5% سنويا، يسدد على أقساط شهريه لمده خمس سنوات.

ووفقا لناصر الاجتماعي، فإن هناك فئات مستهدفة من القرض، وهى حوالى 180 مستفيدا من أهالى قرية كلابشة الحاصلين على خطابات تخصيص من المحافظة.

ووضع البنك عدة شروط وأحكام لابد أن تتوافر في طالبي القرض ومنها:

- أن يكون المقترض حاصلا على خطاب تخصيص من المحافظة.

- تقديم ضامن من الدرجة الأولى، وحال تعذر تقديم ضامن من الدرجة الأولى يتم توفير ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة يقوم بتحويل مرتبه عند طلب البنك.

- السن لا يقل عن 21 سنة ولا يتجاوز 65 سنة عند المنح.

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض

أما عن إجراءات الحصول على القرض فتتمثل في:-

- البرنت التأمينى للمقترض والضامن.

- بحث صورة بطاقة الرقم القومى للمقترض والضامن سارية.

- الرقم اجتماعى من الشئون الاجتماعية بأحقية العميل للحصول على القرض.

- أصل خطاب التخصيص باسم المقترض.

- إيصال سداد الدفعة المقدمة.

- إيصال مرافق حديث.

طلب الحصول على القرض.

- بيان مفردات مرتب الضامن – إن وجد .

10فئات تستحق صرف مساعدات مالية من بنك ناصر الاجتماعي

ـ أسرة المريض.

ـ الأسرة التي تعولها امرأة «الأرملة، المطلقة، أسرة المسجون، مهجورة العائل».

ـ الأيتام .

ـ أسرة المعاق.

ـ الأسرة التي لديها فرد يحتاج إلى إجراء العمليات الجراحية الكبرى .

ـ الأسرة التي لديها طالب جامعي، وغير قادر على سداد المصروفات الدراسية الجامعية، ومشروعات التخرج النهائية.

ـ الأسر التي تعرضت للحوادث والنكبات.

ـ الحاصل على شهادة محو الأمية أو أنهى التعليم الجامعي أو التعليم فوق المتوسط.

ـ الأسرة التي لديها أبناء حديثي الولادة «الأطفال المبتسرين».

ـ الأسرة التي في حاجة ملحة لتوصيل مياه الشرب نقية بمنزلها.