بعد إعادة فتح الشواطئ.. تعرف على عقوبة مخالفة إجراءات كورونا

بعد إعادة فتح الشواطئ أمام المواطنين بالمحافظات، حذرت وزارة التنمية المحلية من أي تفريط في اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي تم إقرارها للحفاظ على سلامة المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن هناك تشديدات على المحافظات بتطبيق الضوابط وعدم التهاون مع أي مخالف، مضيفا لـ«الوطن» أن المحافظات تقوم بالتعامل الفوري مع المخالف واتخاذ إجراء ضده، من فرض غرامة مالية أو إلغاء التعاقد مع المستأجر أو غلق الشاطئ في حالة استمرار التجاوز، وذلك لمواجهة فيروس كورونا، وعدم السماح بزيادة معدلات الإصابة.

التعامل مع التجاوزات

وشددت وزارة التنمية المحلية مع المحافظات، على أهمية اتباع الضوابط لدخول الشواطئ في ظل إجراءات الوقاية من كورونا، وعلى جميع المواطنين الالتزام بها، فضلا عن وجود متابعة مستمرة من غرفة عمليات الوزارة مع المحافظات لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية ورصد أي تجاوزات أولا بأول للتعامل معها على الفور.

ضوابط الشواطئ

ومن ضوابط دخول الشواطئ بالإسكندرية ومرسى مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء ودمياط، وغيرها من الشواطي، التشديد على التباعد الاجتماعي والمسافات بين الأشخاص والشماسي بكل شاطئ ومنع أي تجمعات أو زحام، والتنبيه على استخدام أدوات أحادية الاستخدام في الكافيهات والمقاهي التي تقدم مشروبات ومأكولات والالتزام بارتداء الكمامات الطبية، خاصة للعاملين بالشواطئ، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير للبوابات والممرات وغرف خلع الملابس ودورات المياه، مع توفير أسطوانات أكسجين بالوحدات الطبية بكل شاطئ، علاوة على توافر الإسعافات اللازمة، وانتشار فرق المتابعة والتفتيش بالشواطئ، لمتابعة كل الضوابط وسلامة رواد الشاطئ.

وطالبت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بضرورة اتباع الاجراءات في فتح الحدائق والمتنزهات وأيضا فتح الشواطئ، كما طالبت المواطنين بتوخي الحذر والالتزام بالإرشادات والتعليمات لعدم تعرضهم لأي ضرر والحد من الإصابة بفيروس كورونا.