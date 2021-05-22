رئيس «برلمانات الدول الإسلامية» يشيد بدور مصر في وقف إطلاق النار بغزة

أشاد حسن بالا ساكندي، رئيس البرلمان البوركيني، رئيس الدورة الحالية لاتحاد برلمانات الدول الإسلامية، بالدور المصري، الذي قال إنه لا غنى عنه، مشيدا بجهود الوساطة الفعّالة للوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير إبراهيم عبد العظيم الخولي، سفير مصر في واجادوجو، مع «حسن بالا ساكندي».

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم السبت - أن الاجتماع تناول مُجمل العلاقات الثُنائية المُتميزة بين البلدين الشقيقيّن، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية، من بينها التطورات في قطاع غزة والأراضي المحتلة، والتطورات المتعلقة بملف السد الإثيوبي.

وقام السفير المصري خلال المقابلة بتسليم رسالة تهنئة موجهة من الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، إلى رئيس البرلمان البوركيني.