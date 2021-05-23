حظك اليوم الأحد 23-5-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:28 ص | الأحد 23 مايو 2021
برج السرطان
يتميز مولود برج السرطان بالرومانسية والحب، فإذا أحب أحدهم يحب بإخلاص ووفاء، ويتصف بالحنان والتضحية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني
الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تقوم بدورك وأن تهتم بإنجاز ما عليك من واجب على أكمل وجه.
حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي
تنصحك الأفلاك بأن تتقبل الاختلاف بصدر رحب فهو جزء من الحياة.
ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.