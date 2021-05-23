حظك اليوم الأحد 23-5-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج العذراء لديه حسّ مرهف، كما أنّه شخصية شديدة القلق باستمرار على الأشخاص المقربين منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني واليوم غير مناسب للمغامرة.. اجتهد ولا تتسرع إذا أردت أن تحقق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس ومن المهم أن تتعامل بحكمة وتروي مع الأحباب وحاول أن تقاوم المشاعر السلبية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان الراحل رياض القصبجي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.