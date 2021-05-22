انخفاض أسعار النفط بنحو 4% بسبب ارتفاع إصابات كورونا

أغلقت أسعار النفط خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع في الأسعار العالمية، بعد أن سجلت أكبر انخفاض لها في شهر مايو خلال الأيام الماضية.

وشهدت أسعار النفط انخفاضًا كبيرًا، خلال الثلاثة أيام الماضية، وسجل أكبر انخفاض أسبوعي في الشهر الحالي، وانخفض بأكثر من 4%، ويعد الأكبر منذ مارس الماضي.

وانخفضت الأسعار خلال الأسبوع الماضي بشكل كبير، خاصة بعد أن تصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات عن قطاعات النفط والبنوك والشحن البحري.

وشكل تفاقم وارتفاع إصابات فيروس كورونا في العالم وبشكل خاص في الهند، التي تعتبر ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، سببًا في زيادة توتر الأسعار العالمية والنفط وتذبذب الأسعار.

وسجل آخر سعر لخام غرب تكساس الأمريكي نحو 63.58 دولار للبرميل، خلال نهاية تعاملات الأسبوع، أما عن أسعار نفط خام برنت، سجل66.44 دولار للبرميل خلال تعاملات أمس الجمعة.

وجاء أقل سعر للنفط الخام خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض بنحو 4%، حيث سجل برميل النفط الخام غرب تكساس الأمريكي مبلغ 61.65 دولار للبرميل، أما نفط خام برنت العالمي، سجل مبلغ 64.63 دولار للبرميل كأقل سعر للبرميل خلال الأسبوع الماضي والأسابيع الماضية.

وتتعرض أسعار النفط خلال الفترة الحالية للعديد من الضغوط عليها، بسبب الأسعار خاصة مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا، بجانب العديد من التخوفات من انتشار السلالة الهندية شديدة العدوى في العالم، والتي تعد من أخطر السلالات التي ظهرت للفيروس والأوسع انتشارا بين الأشخاص.

وتتزايد المخاوف من انتشار السلالة الهندية في العالم بشكل كبير، وهو ما سيجعل عدد من الدول تتخذ قرار الإغلاق للحد من انتشارها، وهو ما سيؤثر بشكل سلبي على الطلب على النفط العالمي، وحدوث أزمة في أسعاره كما حدث خلال بداية الفيروس وانتشاره في العالم.

وبدأت اسعار النفط في التعافي من آثار ظهور فيروس كورونا بداية العالم الحالي، مع بداية إنتاج الأمصال واللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، وبدء تطعيم العديد من الأشخاص به، حيث وصل سعر برميل النفط خلال العام الماضي إلى أقل مستوى له، وسجل -37 للبرميل مع صعوبة تفشي الفيروس في بدايته، والإغلاق الكلي الذي اتخذته عدد من الدول.