توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. حار على معظم الأنحاء والعظمى تسجل 38

أعلنت الهيئة العامة لـ«الأرصاد الجوية»، التابعة لوزارة الطيران المدني، توقعاتها بشأن حالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في بيان صادر عنها خلال الفترة من الأحد الموافق 23 مايو حتى الثلاثاء الموافق 25 مايو.

حالة الطقس الأحد 23 مايو

تشير توقعات الهيئة إلى أن الطقس يوم الأحد، سيكون مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلًا، لطيفًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وجنوب البلاد، معتدلاً على جنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 23 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

حالة الطقس الاثنين 24 مايو

وأضافت الهيئة أنّ طقس الاثنين سيكون حارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، شمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، فيما يكون الطقس ليلًا، لطيفًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وجنوب البلاد، معتدلاً على جنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 24 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

حالة الطقس الثلاثاء 25 مايو

وأوضحت الهيئة أن طقس الثلاثاء سيكون حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وشمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلاً، لطيفًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدلاً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 25 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.