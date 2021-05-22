حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا: العظمى بالقاهرة 31

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، غدا الأحد الموافق 23 مايو الجاري، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر منذ قليل، إلى أنه من المتوقع أن تكون حالة الطقس ليلا، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، معتدل على جنوب سيناء.

الظواهر الجوية غدا

وتوقع الخبراء، فرص أمطار خفيفة على مناطق من شمال وجنوب سيناء على فترات متقطعة بنسبة 30%.

ولفتت الأرصاد، لوجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، بالإضافة لوجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا على مدن ومحافظات مصر

القاهرة 31 17

الإسكندرية 26 18

وادي النطرون 29 17

طنطا 30 17

شبين الكوم 31 17

دمنهور 28 17

بلطيم 27 18

مطروح 24 17

السلوم 26 18

سيوة 30 17

بورسعيد 26 18

دمياط 26 18

الزقازيق 31 17

المنصورة 30 17

الإسماعيلية 32 17

السويس 31 18

العريش 27 18

رفح 26 18

رأس سدر 30 20

نخل 29 16

نويبع 31 24

طابا 29 19

كاترين 30 16

الطور 29 22

شرم الشيخ 33 25

الغردقة 32 24

مرسى علم 32 24

الفيوم 31 20

بني سويف 31 20

المنيا 31 20

أسيوط 32 21

سوهاج 32 23

قنا 34 23

الأقصر 35 24

أسوان 36 25

إدفو 36 25

أبو سمبل 34 24

الوادي الجديد 33 22

شلاتين 34 26

أبو رماد 34 25

حلايب 30 24

رأس حدربة 30 24