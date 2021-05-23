حظك اليوم الأحد 23-5-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج العقرب أنّه شخصية وقورة بطبعه ويبعث على الفرح، فهو يفضل العزلة في حياته اليومية لكنه يراقب ما يحيط به من أحداث دون ضجة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

كل نشاط تقوم به يجب أن يتم في سرية وكتمان.. وتتفاوض اليوم جيدا لإجراء تغيير يؤكد تواجدك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وقد تنشأ اليوم علاقة سرية تميل نحو إخفائها عمّن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة زيزي عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أكتوبر.