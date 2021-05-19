حظك اليوم الأربعاء 19-5-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

مواليد برج العقرب يحبون الأعمال الخيرية ولا يتأخرون عن مساعدة الناس، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تعاني من ضغوط في حياتك المهنية وعليك أن تكون مستعدا للتعاطي بمرونة ودقة مع المستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس ما يجعلك تشعر برغبة في اقتسام همومك فقط مع من تثق بهم.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.