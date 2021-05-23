حظك اليوم الأحد 23-5-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج القوس شخصيته النارية فهو يعتبر من الأشخاص سريعي الغضب ولكن سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه بأسرع وقت وربما يقدم الاعتذارات.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تنظر للحياة بروح متفائلة، وتتصرف بذكاء وتظهر تجاوبا مع المحيطين بك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

قد تشترك اليوم مع الأحباب والأصدقاء في نشاط ممتع وتشعر بالسعادة لتواجدك معهم.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عمرو سعد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.