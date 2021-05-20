حظك اليوم الخميس 20-5-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

يتصف مولود برج القوس بالعطاء، كما يتميز بأنه يعمل على كسر الحواجز في علاقاته بالآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك ألا تغامر وألا تتعدى الحدود والخطوط الحمراء.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس في منزل العلاقات تساعدك على التأثير فيمن حولك، وقد تكون هناك أجواء رومانسية تسحرك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية مايلي سايرس، ويوافق تاريخ ميلادها 23 نوفمبر.