تخدم 10 ملايين مواطن.. تعرف على مشروعات مياه الشرب بالجيزة

ساهمت مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة، خلال 3 سنوات، في رفع الطاقة الإنتاجية للمياه إلى 2.8 مليار متر مكعب لخدمة حوالي 10 ملايين نسمة، وهو ما انعكس على تحسن ضغوطات المياه بالعديد من القطاعات التى كانت مصدراً للشكاوى المتكررة للمواطنين على مدار سنوات.

مشروعات مياه الشرب التي تم تنفيذها في الجيزة

وتستعرض«الوطن»، المشروعات التي تمت في محطات مياه الشرب لتحسين الضغوطات بأحياء ومراكز ومدن الجيزة.

- مياه الشرب بأطفيح والصف والقيراطين بأوسيم بطاقة 60 ألف م3 لكل منهم.

- محطة مياه العياط بطاقة 51 ألف م3.

- محطة مياة الحوامدية بطاقة 70 ألف م3.

- محطة مياه جزيرة الدهب بطاقة 160 ألف م3.

- تطوير محطة مياه إمبابة لتصل طاقتها الإنتاجية إلى 100 ألف م3.

- محطة مياه منشأة القناطر بطاقة 40 ألف م 3.

تحسين ضغوطات المياه بمناطق شمال الجيزة

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه سيتم خلال شهر حل مشكلات ضعف وانقطاعات المياه ببعض مناطق حى بولاق الدكرور، عقب الانتهاء من تنفيذ بعض المشروعات وإحلال وتجديد بعض الشبكات المتهالكة، وإضافة خطوط جديدة والتى ستساهم فى تحسين مستوى الخدمة، لافتا إلى التنسيق والتعاون مع الجهاز التنفيذى للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه أوسيم والتي ستوفر 60 ألف م3 / يوميآ، مما سيساهم بشكل ملحوظ بتحسين الضغوطات بمناطق شمال الجيزة.

مراحل مشروع محطة مياة جزيرة الذهب

قال المحافظ إن المرحلة الثانية من محطة مياه جزيرة الذهب بطاقة إنتاجية 80 ألف م3 / يوم، ستساهم بشكل كبير في تحسين الخدمة وحل مشكلات ضعف الضغوطات وانقطاعات المياه التي تعاني منها بعض المناطق داخل مدينة الجيزة، لافتا إلى أنه تنفيذ المشروع على مرحلتين بطاقة 80 ألف م3/يوم لكل منهم.

إنجاز المشروعات المتعثرة بالجيزة

وقال المحافظ إنه تم الانتهاء من المشروعات المتعثرة وخاصة في قطاع الصرف الصحى بمراكز المحافظة وإدخالها الخدمة والتى شملت محطات الصرف بمراكز العياط والصف وأطفيح ومحطة معالجة أبو رجوان بمركز البدرشين، وجاري الانتهاء خلال فترة وجيزة من إدخال خدمة الصرف الصحى بمركز الواحات البحرية والمشاريع المتعثرة بمدينة الحوامدية ومراكز أبو النمرس والبدرشين في خلال ستة أشهر.