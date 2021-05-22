«مياه شرب الشرقية» تعلن وظائف شاغرة.. محامون وأخصائيون مساحة وتمويل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة في عدد من المجالات والتخصصات، وتستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف والشروط والمؤهلات المطلوبة على النحو التالي:

وظيفة أخصائي مساحة

1. أن يكون حاصلًا على ليسانس آداب قسم جغرافيا من إحدى الجامعات المصرية.

2. أن يكون من الذكور فقط نظرًا لطبيعة العمل.

3. أن يكون تقدير المؤهل لا يقل عن جيد جدًا.

4. أدى الخدمة العسكرية أو معفى منها طبقًا للقانون.

5. أن يكون من أبناء محافظة الشرقية.

6. دفعة تخرج 2016 وما بعدها.

7. أن يجتاز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية التي ستعقد لمن يجتاز الاختبار التحريري فقط.

8. سيتم الإعلان عن مواعيد الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية على موقع الشركة.

وظائف أخصائيين بنظام التعاقد

- أخصائيو تمويل ومحاسبة «بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة».

- أخصائيو تنمية إدارية للوظائف الإدارية المختلفة «بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال».

الشروط العامة:

1. أن يكون خريج إحدى الجامعات الحكومية المصرية عدا الحاصلين على المؤهل بنظام التعليم المفتوح.

2. أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو معفى منها طبقًا للقانون بالنسبة للذكور، والخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

3. أن يكون من أبناء محافظة الشرقية، ومثبت ذلك من بطاقة الرقم القومي.

4. ألا يزيد السن على 32 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

5. تقدير عام جيد على الأقل.

6. أن يقبل العمل بديوان عام الشركة بالزقازيق أو بأي فرع تابع للشركة حسب حاجة العمل.

7. يتم استبعاد المتقدمين ببطاقات رقم قومي صادرة بعد تاريخ نشر الإعلان.

8. أن يجتاز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية التي ستعقد لمن يجتاز الاختبار التحريري فقط.

9. سيتم الإعلان عن مواعيد الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية على موقع الشركة.

وتقدم الطلبات على النموذج المعد لذلك ويتم الحصول عليه من الفرع التابع للمركز الإداري التابع له محل الإقامة، مقابل رسوم قدرها 100 جنيه، مرفقًا به المستندات الآتية:

- صورة شهادة المؤهل الدراسي.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- الإيصال الدال على سداد رسم النموذج.

وظيفة محام ثالث

1. أن يكون من أبناء محافظة الشرقية، ومثبت ذلك من بطاقة الرقم القومي قبل تاريخ الإعلان.

2. أن يكون المتقدم حاصلًا على ليسانس الحقوق أو ليسانس الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المصرية بتقديم عام تراكمي لا يقل عن جيد جدًا.

3. ألا يزيد السن على 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

4. أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون.

5. أن يقبل العمل بديوان عام الشركة.

6. أن يكون مقيدًا بنقابة المحاميين بدرجة محامي ابتدائي ومضى على قيده أربع سنوات من تاريخ نشر الإعلان.

7. أن يجتاز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية التي ستعقد لمن يجتاز الاختبار التحريري فقط.

8. سيتم الإعلان عن مواعيد الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية على موقع الشركة.

وتقدم الطلبات على النموذج المعد لذلك، ويتم الحصول عليه من الفرع التابع للمركز الإداري التابع له محل الإقامة، مقابل رسوم قدرها 100 جنيه، مرفقًا به المستندات الآتية:

- صورة شهادة المؤهل الدراسي.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة كارنيه نقابة المحاميين الصادر بقيد ابتدائي وساري القيد حتى وقت التقديم.

- صورة طبق الأصل من عدد «4» «صحيفة دعوى - محضر جلسة - توكيل»، عن كل سنة من السنوات الأربع السابقة على الإعلان.

- صورة شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- الإيصال الدال على سداد رسم النموذج.

كيفية التقديم للوظائف السابقة

وتقدم الطلبات عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول لأجل غايته 15 يومًا تبدأ من اليوم، على أن يتم كتابة اسم الوظيفة المتقدم عليها خارج المظروف مع عنوان الشركة «شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية - الزقازيق - تقسيم المعلمين - خلف مديرية الإسكان» باسم رئيس قطاع الموارد البشرية.

ويلتزم المتقدمون المطابقون لشروط الإعلان بسداد رسوم دخول الاختبارات التحريرية، التي تُحدد في حينه، ويتم استبعاد الطلبات غير المستوفاة للمستندات المطلوبة، ولن يلتفت إلى الطلبات الواردة قبل الإعلان أو بعد انتهاء مدته أو التي تسلم باليد، وسوف يتم الإعلان عن كشوف المتقدمين المطابقين للشروط مواعيد الاختبار على موقع الشركة والأفرع التابعة في تاريخ لاحق.