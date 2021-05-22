«الصحة» عن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز: مستقرة وتتحسن

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة لشؤون الإعلام والتوعية، إن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز مستقرة بشكل كبير وآخذة في التحسن، وناشد وسائل الإعلام والمنصات الإخبارية ضرورة التأكد من صحة الأخبار قبل تداول أخبار تخص حالتها الصحية.

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع حالة الفنانة دلال عبدالعزيز عن كثب وبشكل دائم ويومي للاطمئنان على صحتها ومدى تطورها، «بندعوا لها بالشفاء العاجل وأن تقوم بالسلامة في أقرب وقت».

وأعلن الإعلامي رامي رضوان عن سلبية مسحة كورونا للفنانة دلال عبدالعزيز التي ما زالت ترقد في العناية المركزة، ولم تعلم بوفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم، حتى الآن، خوفا من تأثير ذلك سلبا على حالتها الصحية.

وتصدرت أسرة الفنان سمير غانم، محرك البحث «جوجل»، ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، ويبحث عدد كبير من الجمهور، عن آخر أخبار دلال عبد العزيز، لا سيما وأنها لا تزال تخضع للعلاج حتى الآن.

وكانت مصادر طبية قد كشفت لـ«الوطن»، عن آخر أخبار دلال عبدالعزيز، موضحًا أنّ حالتها الصحية لم تشهد أي تطورات خلال الساعات الماضية، ولا تزال غير مستقرة، إذ تُعاني من أزمة بالتنفس إثر انخفاض نسبة الأكسجين.

واستكملت المصادر عن آخر أخبار دلال عبد العزيز، قائلة: إنها موضوعة على جهاز تنفس اصطناعي، وإن ابنتها دنيا وزوجها الإعلامي رامي رضوان، يزورونها طوال الوقت، للاطمئنان على حالتها الصحية والوقوف على آخر التطورات.