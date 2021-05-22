  «حياة كريمة» قدمت العديد من المشروعات والخدمات للمواطنين بالقرى

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» أن المبادرة تستهدف تطوير 4658 قرية، بـ175 مركزاً، فى 20 محافظة تابع لها 29 ألفاً و400 عزبة ونجع، يستفيد منها 58 مليون شخص، بإجمالى استثمارات 515 مليار جنيه. وقال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لـ«حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، إن «المبادرة تستهدف تجهيز البنية الأساسية فى القرى المستهدفة، لتحسين الحياة، ومن بينها البينة الاتصالاتية، لأن هناك تصوراً بالانتهاء من كل الأعمال تحت الأرض من مياه وكهرباء واتصالات، خلال فترة قريبة، باستثمارات تزيد على 5 مليارات جنيه، تستهدف تقديم جودة إنترنت للمواطنين والمؤسسات الحكومية، للاشتراك فى «التحول الرقمى». وأضاف «جاد الكريم»، فى بيان، أمس، أن العمل جارٍ فى 52 مركزاً حالياً، تمثل ثلث السكان، بإجمالى 18 مليون مواطن، حيث سيتم الإطلاق الرسمى لكل المشروعات بأمر من الرئيس عبدالفتاح السيسى الأيام المقبلة، موضحاً أن هناك نية لتنفيذ 9000 مشروع، مع انتظار إشارة البدء، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وهذا كان لا يحدث فى الماضى.

بدأ العمل بالمرحلة الأولى خلال العام المالى 2019/ 2020 فى 11 محافظة، بها 143 تجمعاً ريفياً، وبدء التنفيذ فى مشروعات «مياه الشرب والصرف الصحى، الغاز، إنشاء المدارس، وتوفير أراضٍ لمجمع الخدمات»، بحيث تم تنفيذ 628 مشروعاً من الخطة الاستثمارية، فضلاً عن أكثر من 50 ألف تدخل من تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية بالقرى المستهدفة، حيث بدأت أعمالها فى أكثر من نصف المراكز، بواقع 57.7% أى 30 مركزاً فى 20 محافظة، وبدأ التنفيذ فى مشروعات مياه الشرب والصرف، والغاز وإنشاء المدارس، وتوفير أراضٍ لمجمع الخدمات.

أما المرحلة الثانية فتستهدف 1376 قرية بـ51 مركزاً فى 20 محافظة، حيث يستفيد منها نحو 18.4 مليون مستفيد، باستثمارات 150 مليار جنيه.

وجرى اعتماد 216.8 مليار جنيه من ميزانية العام المالى الجديد الذى سيبدأ فى 1 يوليو 2021، للعمل بشكل مباشر على 13 محوراً منها: «الصحة، التعليم، سكن كريم، الزراعة، مجمعات خدمية، الرى، البنية التحتية، والشباب والرياضة».

وفيما يتعلق بمحور البنية التحتية، يتضمن مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 102.5 مليار، وشبكات توزيع الكهرباء وجارٍ تخفيض التكلفة المطلوبة لـ20 مليار جنيه بدلاً من 31، وشبكات الاتصالات بتكلفة 5.6 مليار جنيه، وشبكات الغاز 17 مليار جنيه، و12.2 مليار جنيه لـ«رصف الطرق والكبارى». وعن مشروعات شبكات «الصرف» فى 18 محافظة بإجمالى 30 مركزاً، و«مياه الشرب» بـ12 محافظة بإجمالى 16 مركزاً، و«الأبنية التعليمية» بـ15 محافظة بـ23 مركزاً، ومشروع تطوير الوحدات الخدمية، تم العمل فى 12 محافظة بإجمالى 15 مركزاً، ومشروعات الغاز فى 4 محافظات بإجمالى 5 مراكز، و«الطرق والكبارى» بدء العمل فى مركز واحد.

وكشفت مصادر، لـ«الوطن»، عن آلية تقسيم واختيار القرى والمراكز الأكثر احتياجاً المستهدفة، وفقاً لبيانات ومسوح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، وذلك بـ5 معايير أساسية لتحديدها وتقسيمها على 3 مراحل، وجاءت المعايير الأساسية لتحديد القرى الأكثر احتياجاً كالتالى: «ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف والمياه، ورصد انخفاض فى نسبة التعليم مع ارتفاع كثافة الفصول فى المدارس، احتياج الأهالى لخدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، سوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر فى تلك القرى».

وفى محافظة الغربية، يتابع فريق عمل «حياة كريمة» جميع المستجدات فيما يتعلق بمد وتدعيم مياه الشرب داخل كل من قريتى «كفر نواى والعايشة».. أما فى قرية «ميت حارون» فيتم تبطين ترعة المحطة، بجانب الكوبرى الجديد، إضافة إلى العمل داخل المبنى الجديد بمدرسة الشهيد عبدالقادر الابتدائية، ومدرسة نزيه فتحى خلف بحنون، التى تتبع وحدة سنبو الكبرى.

وفى محافظة المنيا، تم المرور على عدد من المشروعات بـ«العدوة - ملوى»، حيث تم صب حوائط عنبر التشغيل المرافق لبيارة محطة الصرف الصحى داخل قرية «سلاقوس»، التى تتبع مجلس قروى صفانية بمركز العدوة، إضافة إلى استمرار العمل داخل مدرسة تونة الجبل الجديدة للتعليم الأساسى فى ملوى، وتتم هذه المشروعات تحت إشراف كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع هيئة الأبنية التعليمية.

وفى محافظة أسوان، تستمر أعمال مشروع الصرف الصحى بقرى الكلح غرب، داخل مركز إدفو، حيث تم الانتهاء من أعمال الجسات لمحطات المعالجة والرفع، وتم اعتماد التقرير ووصول كميات كبيرة من المواسير، كما تم الانتهاء من أعمال الجسات لمحطات المعالجة لمشروع الصرف الصحى فى قرية النصراب.