أعراض مرض الفطر الأبيض وأسبابه.. تظهر من الأظافر إلى الدماغ

بينما كانت السلطات الهندية تدعو المستشفيات العامة والخاصة الإبلاغ عن حالات مرض الفطر الأسود تفاجأ الأطباء بأن هناك مرض آخر هو مرض الفطر الأبيض، والذي بحسب تقارير هندية أكثر خطورة من نظيره الأسود، في وقت تمتد أعراضه لمناطق مختلفة من الجسم، وكل ذلك يتزامن مع موجة شرسة لفيروس كورونا في الهند والتي سجلت أرقاما قياسية للإصابات والوفيات عالميا على مدار الأسابيع الماضية وسط تساؤلات حول أعراض مرض الفطر الأبيض وأسبابه.

أسباب مرض الفطر الأبيض بعد ظهوره في الهند

وعن أسباب مرض الفطر الأبيض، قال استشاري أول ورئيس طب الجهاز التنفسي في الهند الدكتور أرونيش كومار، إن هذه العدوى يمكن أن تحدث بسبب ضعف المناعة، أو إذا لامس الناس أشياء تحتوي على هذه الفطريات مثل الماء، وما إلى ذلك، مضيفا: «وبالتالي فإن ينصح بالابتعاد عن مياه الصرف الصحي»، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «إنديان إكسبريس» الهندية في تقرير لها اليوم.

أعراض مرض الفطر الأبيض الذي ظهر في الهند

وفيما يتعلق بأعراض مرض الفطر الأبيض، فإن المرضى تظهر عليهم أعراض شبيهة بأعراض «كوفيد 19»، ولكن نتائج الاختبار سلبية، ويمكن تشخيص العدوى من خلال الأشعة المقطعية أو الأشعة السينية، وفقا للطبيب الهندي.

واضاف الطبيب الهندي أن مرض الفطر الأبيض يمكن أن يؤثر ليس فقط على الرئتين، ولكن أيضًا على أجزاء أخرى من الجسم بما في ذلك الأظافر والجلد والمعدة والكلى والدماغ والأجزاء الخاصة والفم.

مرض الفطر الأبيض يتزامن مع انتشار مرض الفطر الأسود

وظهر مرض الفطر الأبيض في ولايتي باتنا وبيهار بحالات لا تزال معدودة، في وقت زادت خطورة مرض الفيروس الأسود والذي يطال المتعافين من فيروس كورونا، وبحسب تقرير لصحيفة «صن» البريطانية، فإن السلطات الطبية الهندية اضطرت لاستئصال عين واحدة على الأقل لنحو 60 بالمئة من المتعافين بفيروس كورونا المستجد.

ولا تزال السلطات الهندية تكافح فيروس كورونا المستجد، لكن عليها في الوقت ذاته مواجهة مرض الفطر الأسود ونظيره الأبيض، حيث أثيرت مخاوف عدة بشأن الأسود في بلد تحول ليله إلى نهار بفعل المحارق الجماعية لضحايا كورونا، ووصل الأمر للدفع ببعضهم في الأنهار.