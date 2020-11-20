الصوب الزراعية.. خطة حكومية نحو محاصيل أكثر جودة وربحا للفلاحين

تولي الدولة اهتمامًا مستمرا ومتزايدا، لمشروع الصوب الزراعية خلال الـ6 سنوات الماضية، إذ تعد المشروع القومي للرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على أمن مصر الغذائي، بخلاف المكاسب الاقتصادية المتعددة.

وبحسب وزارة الزراعة، بلغ إجمالي موافقات التراخيص التي تم اعتمادها في الموسم الشتوي الجديد لصوب الخضراوات 38 ألف صوبة، ليصل الإجمالي في الموسمين الصيفي والشتوي إلى 65 ألف صوبة، في ظل وجود توجه حكومي للوصول إلى 100 ألف صوبة زراعية تحت يد الدولة المصرية للحد من الاستيراد، والسيطرة على احتكار بعض الشركات على أسعار هذه التقاوي خلال السنوات المقبلة.

300 ألف فرصة عمل

تعتبر الصوب الزراعية، من أهم المشروعات القومية الكبيرة بتكلفة بلغت نحو 40 مليار جنيه، إذ دشنت فى إطار مشروع "المليون ونصف المليون فدان"، وكانت نقطة الانطلاق فى أوائل شهر يونيو الماضي عام 2016، بهدف المساهمة في الحفاظ على أمن مصر الغذائي، ووصل المشروع إلى مرحلته الثالثة الآن، ومع اكتماله في العام المقبل، سيوفر أكثر من 1.5 مليون طن من الخضراوات سنويًا، مع إتاحة أكثر من 300 ألف فرصة عمل جديدة ومباشرة.

يبلغ إنتاج الصوبة على الفدان، ما يعادل إنتاجية 10 أفدنة عادية، أي أن إنتاجها سيعادل مليون فدان، ومنتجاتها كلها طبيعية "أورجانيك" تروى بمياه لها نقاء مياه الشرب، وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية.

عائد اقتصادي للدولة وهامش ربح للفلاحين

يحقق مشروع الصوب الزراعية، مكاسب عدة للاقتصاد، وهامش ربح للفلاحين، واستقرارا لأسعار السلع الاستهلاكية، إذ أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لسد الفجوة الغذائية بين إنتاج واستهلاك مصر من الخضراوات والفاكهة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.

الصوب وتوفير المياه

تستهلك الصوب ما بين 60 و70% فقط من كميات المياه التى تحتاجها الزراعات التقليدية المكشوفة، كما تنتج حاصلات زراعية عالية الجودة، وفى غير موسمها الطبيعي، وتساعد على زيادة الإنتاج التكاملى من محاصيل الخضر والفاكهة فى الأسواق.