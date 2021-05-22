مصدر: عودة عقد الجمعيات العمومية وانتخابات الأندية بعد أولمبياد طوكيو

أكدت مصادر بوزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وافق على عودة انعقاد الجمعيات العمومية، للأندية وكافة الهيئات الرياضية، وإجراء الانتخابات في شهر سبتمبر المقبل، عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن وباء كورونا، كان سببا في تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية الأوليمبية وغير الأوليمبية لمدة عام، لتجري بعد إقامة الدورة الاوليمبية في طوكيو، وفقا للقانون 71 لسنة 2017، الذي حدد إجراء الانتخابات بعد انتهاء فعاليات الدورة الأوليمبية.

وفي سياق آخر، كان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة قد شهد صباح اليوم السبت، افتتاح اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأوليمبية الأهلية الأفريقية، التي ترأسها مصطفى براف، رئيس الاتحاد، ضمن فعاليات استضافة مصر للجمعية العمومية لاتحاد اللجان الإفريقية «الأنوكا» في الفترة من 22 حتى 27 مايو الجارِ.

وشهدت الجلسة حضور كل من المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ونواب رئيس الأنوكا، وأعضاء المكتب التنفيذي، وأحمد أبو القاسم، الأمين العام لاتحاد اللجان الأوليمبية الأهلية الإفريقية.

وناقش الاجتماع مجموعة من الملفات وبنود الميزانية الجديدة، وجدول أعمال الجمعية العمومية العادية للاتحاد، الذي يتضمن في بنوده إجراء انتخابات لمجلس إدارة جديد للأنوكا لمدة أربع سنوات، بحضور رؤساء اللجان الأوليمبية الأفريقية.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، عن أمنياته بالخروج بنتائج مثمرة تعمل على دعم وتنمية الرياضية الإفريقية مستقبلا، مؤكدا حرص الجميع على تطوير الرياضة الأفريقية، والسعي نحو وجودها بالمكانة اللائقة بها عالميا.

جدير بالذكر أن أعمال الجمعية العمومية للأنوكا يشارك به ممثلو 54 دولة أفريقية يمثلون اللجان الأوليمبية بتلك الدول، وبحضور لفيف من الضيوف وقيادات اللجان الأوليمبية من مختلف دول العالم وعدد من وزراء الرياضة بالدول الأفريقية، وتواصل اللجنة الأوليمبية المصرية جهودها من أجل الخروج بأفضل تنظيم للاجتماع الهام بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.