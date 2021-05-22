متخصص بالهند يوضح لـ«الوطن» الفارق بين مرضي الفطر الأبيض والأسود

اهتمت التقارير الصحفية الهندية مساء اليوم، بالحديث عن مصابي مرض الفطر الأبيض والذي وصف بأنه أكثر شراسة وخطورة من مرض الفطر الأسود، والذي ظهر في الهند حديثا ويهدد المتعافين من فيروس كورونا، وكثرت التساؤلات بشأن الفارق بين أعراض مرض الفطر الأبيض ونظيره الأسود والذي كانت السلطات الهندية طلبت من المستشفيات الإبلاغ عن حالات الإصابة به.

العطافي: الفارق بين مرض الفطر الأسود والأبيض في الأماكن التي يطالها من الجسم

في هذا السياق، قال الدكتور أحمد العطافي، أستاذ البيولوجي في نيودلهي بالهند، إن الفرق بين مرض الفطر الأبيض ومرض الفطر الأسود يكمن في أنه على عكس من الأسود يؤثر بصفة أساسية على الرئتين، وكذلك أجزاء كبيرة من الجسم، كالمعدة والكلى والدماغ وكل أجزاء الفم.

وأوضح «العطافي»، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، أن مرض الفطر الأبيض لا يتم التعرف عليه إلا من خلال الأشعة السينية، لكي يتم التأكد من أعراضه.

وقال «العطافي» إن المُعرضين لخطر الإصابة بمرض الفطر الأبيض هم الذين مناعتهم ضعيفة والذين لديهم أمراض السرطان ومن يعانون مرض السكري وغيرها من الأمراض المزمنة، مؤكدا أن كل هؤلاء معرضون للفطر الأبيض.

مرض الفطر الأبيض يهدد مصابي كورونا وأصحاب الأمراض المزمنة

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام هندية، فإن مرضى فيروس كورونا أكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأبيض، لأنه يؤثر على الرئتين ويتم إنشاء أعراض مماثلة مثل أعراض فيروس كورونا.

ودعا متخصصون إلى أن يكون هناك رعاية خاصة لأولئك الذين لديهم مناعة ضعيفة مثل مرضى السكري ومرضى السرطان وأولئك الذين يتناولون المنشطات لفترة طويلة من الوقت، وأنه يتوجب عليهم أن يأخذوا عناية خاصة لأنهم أكثر عرضة للخطر، كما أنه يؤثر على مرضى الفيروس التاجي الذين يتلقون دعما من الأكسجين.

وقد تظهر أعراض مرض الفطر الأبيض في مختلف أجزاء الجسم سواء الدماغ أو الكلى أو المعدة، وحتى الأظافر.

الهند تواجه أخطار كورونا ومرضى القطرين الأسود والأبيض

وتعيش الهند فترة صعبة للغاية، إذ تواجه موجة شرسة من فيروس كورونا لتسجل أرقاما قياسية عالمية من حيث معدلات الإصابة بالفيروس وكذلك الوفيات حتى وصلت في بعض الأيام إلى تسجيل أكثر من 400 ألف حالة إصابة.

ثم ظهر مرض الفطر الأسود والذي يطال المتعافين من فيروس كورونا، وقد تسبب مرض الفطر الأسود بحسب تقرير لصحيفة صن البريطانية في أن يقوم الأطباء باستئصال عين واحدة على الأقل لنحو 60% من المتعافين من الفيروس لمواجهة هذا الفطر قبل الوصول إلى المخ ومن ثم الوفاة.