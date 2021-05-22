بروتوكول علاج الموجة الثالثة من كورونا في مصر وفقا لوزارة الصحة

يشهد المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر، ارتفاعا في أعداد مصابي فيروس كورونا، ويتساءل معظم المواطنين عن بروتوكول علاج كورونا الموجة الثالثة، وقامت وزارة الصحة والسكان بنشر البروتكول العلاجي للحالات البسيطة وكذلك المتوسطة، وعن الحالات فوق المتوسطة والخطيرة يتم أخذ البروتوكول العلاجي الخاص بهم داخل مستشفيات العزل الصحي، تحت إشراف الأطباء المتخصصين.

علاج كورونا الموجة الثالثة

وقالت وزارة الصحة والسكان: إنه على الحالات البسيطة آخذ عقار هيدروكسي كلوروكين، ويحصل المريض على عدد جرعات تصل إلى 400 ملجم مرتين في اليوم الأول، ثم أخذ جرعة قدرها 200 ملجم مرتين لمدة 6 أيام.

وتابعت الوزارة: «ثم يتم أخذ عقار إيفرمكتين، وأخذ عقار فافيبيرافير مرتين يوميا، في اليوم الأول جرعة 1600، ثم 600 ملجم مرتين يوميا، بالإضافة إلى الزنك.

وعن الحالات المتوسطة؛ أكدت الوزارة ضرورة أخذ هيدروكسي كلوروكين وإيفرمكتين ولوبينافيرأو ريتونافير ورمديسفير، فهو يقلل من مدة العلاج ويخف من حدة الأعراض.

وتواصل وزارة الصحة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية مبكرا، خاصة لو الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وأن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات.