حقيقة وصول سلالة كورونا الهندية مصر.. الصحة توضح

كشف الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة، حقيقة وصول سلالة كورونا الهندية في مصر.

قال «عبدالفتاح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن مصر خالية من سلالة كورونا الهندية، مطالبا المواطنين بعدم الخوف أو الفزع ، مشيرا إلى قيام وزارة الصحة والسكان بإجراء دراسات جينية داخل مستشفيات العزل الصحي، للتأكد من حدوث أي تحورات أو تطورات على الفيروس.

حقيقة وصول سلالة كورونا الهندية مصر

وتابع رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة أن أعراض فيروس كورونا لم تتغير منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، أو حمى، أو غثيان، أو سيلان الأنف، أو فقدان حاستي الشم والتذوق، أو آلام في البطن، أو العظام أو تورم في العينين أو ظهور طفح جلدي.

أعراض فيروس كورونا

تواصل وزارة الصحة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، مناشدة المواطنين في حال ظهور أي أعراض، لا بد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدة أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات، ولا صحة بمناشدتها المواطنين بعدم الذهاب المستشفيات.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، موضحة أن هناك فئات مستحقة للقاح، وهم «الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن».