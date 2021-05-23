أهالي يقطعون الطريق بعد حادث بملوي للمطالبة بـ«مطب صناعي»

قطع العشرات من أهالي عزبة «الشرافية»، التابعة لقرية «المحرص» بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، الطريق الزراعي أمام قرية «شرموخ»، مساء اليوم السبت، وأشعلوا النيران في عدد من إطارات السيارات، بعد مصرع شاب دهساً تحت عجلات سيارة مسرعة.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ملوي، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بقطع أهالي عزبة «الشرافية» الطريق الزراعي، أمام قرية «شرموخ»، بسبب مصرع شاب من أهالي الشرافية صدمته سيارة مسرعة على الطريق المار أمام القرية.

وطالب الأهالي بإنشاء «مطب صناعي» لإجبار سائقي وأصحاب السيارات على التوقف وتهدئة السرعة، أثناء مرورهم على الطريق أمام القرية، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان تجمع الأهالي، ونجحت في احتواء الموقف، وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية.