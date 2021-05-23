كيف تحصل على دخل شهري بفائدة تصل لـ11% من 3 بنوك حكومية؟

تقدم العديد من البنوك عددًا من البرامج والأوعية الادخارية بهدف التسهيل على عملائها وجذب عدد أكبر من العملاء، إذ تتنوع هذه الأوعية بين حسابات جارية وشهادات ادخارية واستثمارية بعوائد ثابتة أو متغيرة يومية أو شهرية أو نصف سنوية يحصل عليها العميل حسب اختياره.

وتقدم «الوطن» في هذا الصدد، تفاصيل شهادات الادخار ذات العائد الشهري في 3 بنوك حكومية، والتي تدر دخلًا شهريًا لمالكيها كونها مصدر دخلهم الوحيد، أو وسيلة إضافية لتحسين حياتهم المعيشية، وذلك على النحو التالي:

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي

ويقدم البنك الأهلي المصري، شهادة بلاتينية الثلاثية الثابتة بحد أدنى 1000 جنيه، وعائد شهري يصل لـ11%.

تفاصيل الشهادة:

- العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000جنيه ومضاعفاتها.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقًا والتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن استرداد الشهادة قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

شهادة القمة من بنك مصر

ويقدم بنك مصر للعملاء شهادة القمة بالتفاصيل الآتية:

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة الحصاد من البنك الزراعي المصري

ويقدم البنك الزراعي المصري شهادة الحصاد بسعر فائدة 11% سنويًا ذات عائد شهري، ويكون الحد الأدنى للشهادة 1000 جنيه، ومدة الشهادة 3 سنوات ويصرف العائد شهريًا.