أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر

تغيرت نسب الفائدة في مختلف البنوك بعد قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار، وفي هذا الصدد أجرى بنك مصر مؤخرًا بعض التعديلات على شهادات الادخار المتاحة للمواطنين وأسعار العائد المحتسبة عليها.

وفي السطور التالية تعرض «الوطن» تفاصيل الشهادات الادخارية وعوائدها التي يتيحها بنك مصر للمواطنين ولعملائه من أجل التيسير عليهم وتلبية رغباتهم:

شهادات الادخار وأسعار الفائدة عليها من بنك مصر

شهادة القمة ذات العائد الشهري

هي شهادة لمدة 3 سنوات، قابلة للتجديد، دورية صرف العائد بها تكون شهرية، وسعر الفائدة الحالي 11% سنويًا (عائد ثابت)، وتبدأ فئة هذه الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري

وهي شهادة لمدة 3 سنوات، غير قابلة للتجديد، دورية صرف العائد شهري، وسعر الفائدة متغيّر يوميًا، وتبدأ فئة الشهادة من 500 جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير ربع السنوي

الشهادة الثلاثية تكون لمدة 3 سنوات، قابلة للتجديد، وصرف العائد بها يكون كل 3 أشهر، وسعر الفائدة متغيّر حاليًا 8.5%، وتبدأ فئة الشهادة من 1000 جنيه.

شهادة العائد الشهري الثابت لأجل 5 سنوات

تكون لمدة 5 سنوات، قابلة للتجديد، دورية صرف العائد كل 3 أشهر، وسعر الفائدة حاليًا 9% ثابت، وتبدأ فئة الشهادة من 1200 جنيه.

شهادة العائد السنوي الثابت لأجل 5 سنوات

تكون لمدة 5 سنوات، قابلة للتجديد، وصرف العائد بها يكون سنويا، ويصل سعر الفائدة حاليًا 9.5% ثابت، وتبدأ فئة الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة العائد الشهري الثابت لأجل 7 سنوات

قابلة للتجديد، وصرف العائد بها يكون شهريا، وسعر الفائدة حاليًا 9.75% ثابت، وتبدأ فئة الشهادة من 750 جنيه ومضاعفاتها.