تعد شهادات الادخار ذات العائد اليومي من أهم الأوعية الادخارية التي تقدمها البنوك، كونها تحافظ على الأموال وتلبي احتياجات العميل دون المساس بأساس مدخراته.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، تفاصيل شهادات ادخار ذات عائد يومي في 4 بنوك.

- شهادة البنك العربي ذات العائد اليومي

الشهادة الخماسية

الفائدة: 10% سنويًا.

دورية صرف العائد: يوميًا.

مدة الشهادة: 5 سنوات.

الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 10.000 جنيه ومضاعفاتها.

تصدر للعملاء الأفراد فقط، ويمكن استرداد قيمة الوثيقة بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها، وفقًا لجدول الاسترداد.

الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت

الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 10.000 جنيه مصري ومضاعفات الألف جنيه.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الفائدة: 10% سنويًا.

دورية العائد: يُصرف يوميًا، وتصدر للعملاء الأفراد فقط.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير

سعر الفائدة متغير: يحدد طبقًا لسعر الإيداع المعلن في إطار الكوريدور بالبنك المركزي (ناقص منه 0.5%)، أي 7.75% سنويًا ويصرف يوميًا.

ويمكن استرداد قيمة الوثيقة بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها وفقًا لجدول الاسترداد.

- شهادة بنك saib ذات العائد اليومي

الفائدة: 7.25% سنويًا وتصرف يوميًا.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- تصدر الشهادة بقيمة 5000 جيه ومضاعفتها ودون حد أقصي.

- إمكانية الحصول على تسهيل / قرض / بطاقة ائتمانية بضمان قيمة الشهادة، وفقًا لسياسة البنك للإقراض.

- يتم احتساب العائد من بداية اليوم التالي لتاريخ شراء الشهادة.

- الشهادة متاحة للأفراد.

- يسمح باسترداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفقًا لجدول الاسترداد بالبنك.

- شهادة بنك بلوم ذات العائد اليومي

- الفائدة: 6.5% سنويًا.

- دورية صرف العائد: يصرف يوميًا.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.

- يمكن شراءها للقصر، مع عدم وجود حد أقصى.

- يمكن استرداد الشهادات في أي وقت بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقًا لجدول الاسترداد.

- شهادة البنك الأهلي الكويتي ذات العائد اليومي

- الفائدة: 8% سنويًا وتصرف يوميًا.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى: 1000 جنيه.

- إمكانية استرداد الشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها.