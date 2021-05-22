«الصحة»: إذا وصل الفطر الأسود للمخ يكون علاجه «عملية قاتلة»

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، إن سوء استخدام الكورتيزون والمضادات الحيوية أكبر خطر نواجهه، «إحنا حاليا نواجه خطر كورونا، لكن من القناة دي بقول وبحذر وبأكد أنه لو لم نجيد استخدام المضادات الحيوية الفترة القادمة سنواجه مشكلة أكبر كورونا وهي التهابات البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية».

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «إم بي سي مصر»، أنه يوجه تحذيرا للمواطنين الذين يستخدمون البرتوكول العلاجي من كورونا دون استشارة الطبيب، بأن كورونا مرض ليس له برتوكول محدد، بل يُحدد على حسب الشدة والسن والأعراض المصاحبة وأعراض الخطورة المصاحبة لكل مريض، «لو 10 مرضى دخلوا المستشفى مش هيخرجوا بروشته واحدة».

وتابع: «كل مريض له روشتة على حسب حالته وعلى حسب هو كويس ولا لا، وعلى حسب سنه، رصدنا حالة أو اثنين فقط لا غير من مصابي كورونا يعانون من الفطر الأسود، العلاج الجراحي لهذا الفطر ليس العلاج الأول، فهناك علاج دوائي لو تم التشخيص في مراحل مبكرة، وحال تشخيصه متأخرا يتم استئصال الجزء المصاب».

وواصل: «قد تصل لاستئصال العين، ودي مرحلة متأخرة الحمد لله مشوفنهاش في مصر، ولو وصل لمرحلة أبعد من ذلك، بيوصل للمخ ويبقى هناك عملية قاتلة، الحمد لله لم نرصد أي مرحلة متأخرة لمصاب بالفطر الأسود في مصر، إلا في حالات قليلة جدًا ونادرة جدًا».