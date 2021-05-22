«الصحة» تكشف عن تطورات حالة دلال عبدالعزيز: ليست على جهاز تنفس صناعي

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة القديرة دلال عبد العزيز، موضحًا أن دلال عبدالعزيز أثبتت المسحة الأخيرة لها سلبية إصابتها بكورونا.

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «إم بي سي مصر»، أن دلال عبد العزيز تعاني من بعض الآثار وهي التهاب في نسيج الرئة بعد التعافي من كورونا.

وتابع: «ربنا يتم شفاءها على خير بإذن الله، نتمنى الشفاء العاجل لها ولكل المصريين المصابين بالفيروس، هي الآن تتلقي الأكسجين عن طريق التنفس غير النافذ، ولكن ليست على جهاز التنفس الصناعي».