رئيس الزمالك: لسنا محسوبين على طرف ولن أتدخل في عمل المدير الفني

قال حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة المشكلة لإدارة نادي الزمالك، إنه لن يتم التدخل في عمل المدير الفني للفريق الأول، والكل يرى أن الفريق الكروي يسير بشكل جيد، كما أنه يسعى إلى مساعدة النادي الأبيض للاستمرارية الاقتصادية، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية له منذ قليل، مؤكدًا أن تولي مسؤولية نادي الزمالك تُعد عبئا كبيرًا على أي شخص.

وأضاف «لبيب»، أن مدة عمل اللجنة تنتهي في شهر نوفمبر المقبل، حيث تجرى الانتخابات الخاصة بنادي الزمالك، مردفا «نذاكر حاليا الأمور المالية ولدينا خلفية عن بعض الأمور»، موجها رسالة طمأنينة للمصريين عموما والزملكاوية بصفة خاصة قائلا: «نفتح أيدينا لكل الناس وغير محسوبين على أحد وعلاقاتنا جيدة مع كل الأطراف».

وأوضح حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة المشكلة لإدارة نادي الزمالك، «بالذوق نحافظ على وضع وحقوق نادي الزمالك، إحنا في فترة انتقالية نرجو من الجميع مساعدتنا فيها»، موضحًا أن اللجنة الجديدة ستبدأ فور استلامها للنادى العمل فى كل الملفات، مشيرا إلى أن هناك أولويات سيتم العمل عليها الفترة المقبلة.

وتابع: «اللجنة تضع ثلاث أولويات لها وهي العمل على استقرار جميع الفرق الرياضية بالنادي، وخاصة فريق الكرة، والاهتمام بالجانب الاجتماعي بالنادي، وكذلك ملف التمويل للنادي والاستمرارية على حل الأزمة المالية بالنادي».