حورية فرغلي: بابا مسألش عني بعد العمليات في أمريكا.. «أرجوك كلمني»

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها تعلمت كثيرا من رحلتها العلاجية، موضحةً: «اتعلمت إن الدنيا دي ولا حاجة وإن الواحد لازم يبقى قريب من ربنا دايما وميصدقش الناس على طول، وأنا كنت طيبة اوي زيادة عن اللزوم، واتعلمت أحب نفسي أكتر من الأول، انا مستاهلش إن حد يعرفني عشان يستغلني أو عاوز يوصل لحاجة».

وأضافت «حورية»، خلال لقائها مع برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني: «أنا ممكن أتحب من غير أي حاجة، وصديقة كويسة، وجدعة، واتعلمت إني اختار أتعامل معاهم».

وحول أصدقائها، قالت: «رانيا محمود ياسين ومدام لبلبة صحابي، وفي ناس كتير كلموني ومكنش ليّ علاقة بيهم، وقابلت مدام مادلين طبر، وكلمتني مدام لطيفة من دبي، وصفية العمري ونبيلة عبيد وسهير رمزي ونجوى فؤاد وشريف منير وإيمان الحصري وسيد علي والمطربة أمينة».

وسألها الإعلامي يوسف الحسيني عن الشخص الذي لم يتصل بها بالرغم من أنها كانت تتوقع تواصله معها، لتجيب: «بابا، هو زعل إني مأخدتش رأيه عشان أسافر وأروح أمريكا وأعمل العملية، روحت من غير ما أقوله.. مش بقول إني وحش، وأنا غلطانة، أنا بعشقه وبموت فيه، وبقول له آسفة إني ما أخدتش رأيك وأرجوك متزعلش مني وكلمني عشان وحشتني».

وتابعت: «مكنتش عاوزة أخوفه عليّا عشان أنا عملت أكتر من عملية ومنجحتش، وده كان آخر أمل ليّ، ومكونتش عايزة أشيله هم ولما نجحت وصورتي وصلت له كنت متخيلة إني يكلمني بس مكلمنيش لحد دلوقتي».

وأشار، إلى أنه كان يرى أن العمليات التي أجرتها سيكون مصيرها الفشل وهو ما حدث بالفعل، ولم تخبره بالسفرية الأخيرة إلى أمريكا.