حورية فرغلي عن علاقاتها في الوسط الفني: «شغلانة كلها شِلل مش مواهب»

قالت الفنانة حورية فرغلي، إن علاقتها بزملاء المهنة، كانت مقتصرة على العمل دائمًا، موضحةً: «عمري ما اتعزمت على عيد ميلاد أو فرح أو فطار ولا عمري اتعزمت على حاجة، أنا بتكسف زيادة عن اللزوم من الخطوة الأولى».

وأضافت «حورية»، خلال لقائها مع برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني: «حصلت على جائزتين فقط في مشواري، ولا بيتقدم لي دعوات ولا بيجي لي أي دعوات في مهرجان الجونة أو غيرها، ماحييني تماما».

وتابعت: «الفن شغلانة شلل مش مواهب، دايما بيبقوا صحاب وشلل مع بعض، وبيشتغلوا مع بعض في أعمال معينة، وأنا بعد الشغل ليّ حياتي، ومحدش فيهم بيكلمني ولا بيعزمني على حاجة، ولو حد فيهم كلمني أو عزمني على حاجة هروح لأني أحب ده».

وأردفت: «أنا ضد الشللية، مفيش حاجة اسمها شلة حورية فرغلي، أنا فنانة وسط فنانين كتير، ومن حق كل الفنانين أنهم يشتغلوا سواء كانوا مبتدئين أو نجوم، أنا شغلتي أني أمثل قدام الكاميرا مش مين هيبقى زميلي في المسلسل أو الفيلم».

وأكدت: «أنا حفيدة فرغلي باشا وأنا من عيلة كبيرة، ووالدي دكتور كبير وأمي من عائلة كويسة، وأنا متربية كويس، لكني بعيدة كل البعد عن التناكة، أنا بقول للبواب حضرتك، هبقى تنكة إزاي؟!».

وردا على سؤال من الإعلامي يوسف الحسيني عما إذا كانت تفتعل أزمات، قالت الفنانة حورية فرغلي: «محدش بيسمع صوتي، ولما بشتغل بقعد في أوضتي، ولما بخلص المشهد أروح أوضتي تاني، أعمل أي حاجة على الآي باد وأقرأ، ولما أخلص شغلي، بكتشف أن فيه أحداث حصلت بين فريق العمل».