حورية فرغلي: تابعت «الاختيار 2 ولعبة نيوتن» في رمضان وعجبتني منى زكي

كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن أنها تابعت خلال الموسم الرمضاني الماضي، مسلسلي «الاختيار 2» و«لعبة نيوتن»، مشيرة إلى أنها أعجبت بالعملين، قائلة:«الاتنين تحفة، ومنى زكي تحفة وبحبها، وكمان تايسون بحبه أوي كمان، بني آدم جميل أوي ومحترم أوي».

وأشارت «حورية»، خلال لقائها مع برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، إلى أن أكثر الأعمال السينمائية التي قدمتها وتحبها جدا فيلم «ديكور»، لأنها ترى أنه يتحدث عن هموم نسبة كبيرة من السيدات، وأنها قدمت به دورا صعبا ومركبا.

وأردفت أنه كان من أصعب الأفلام التي قدمتها، كما أنه كان الفيلم الأول لها الذي تتوج عنه بجائزة أحسن ممثلة في مصر.

وتابعت: «بحب كمان فيلم (طلق صناعي)، واللي بعشقه جدا فيلم (نظرية عمتي)»، موضحة أنها تحب أيضا الأفلام الشعبية التي قدمتها مثل «سالم أبو أخته، القشاش، وعبده موتة».

وأشارت إلى أنها تحب أن تقول الجماهير عليها إنها ممثلة شاطرة ومجتهدة وليست ممثلة محظوظة، رغم اعترافها بأنها كانت محظوظة بتقديمها للجمهور في أدوار كبيرة نوعية، كما حدث في فيلم «كلمني شكرا».

حورية فرغلي: بعد «كلمني شكرا» عملت «دوران شبرا» عشان أهرب من تصنيفي ممثلة إغراء

وأشارت إلى أنها بعد هذا الفيلم كانت حريصة على الهروب من تصنيفها كممثلة إغراء، ولهذا قدمت مسلسل «دوران شبرا»، بعد هذا الفيلم مباشرة، متابعة: «كنت عايزه أقول للناس أنا مش الموزة بتاعة (كلمني شكرا) لاء أنا ممثلة شاطرة بعرف أمثل وتقدروا تشوفوا ده في شخصية عزة في مسلسل (دوران شبرا) اللي قدمتها من غير ميكب».