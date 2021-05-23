فتح كورنيش المنيا وتركيب كاميرات وخدمات أمنية لمنع الأفراح والتجمعات

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن إعادة فتح كورنيش النيل أمام المواطنين بشكل جزئي بدءا من غد الاثنين، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

يأتي ذلك تفعيلا لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي أقرت استمرار العمل بالقرارات السابقة بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حتى نهاية شهر مايو الجاري، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة، حيث يعاد فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ لمناقشة الضوابط المنظمة لإعادة فتح منطقة الكورنيش بشكل جزئي أمام المواطنين، بحضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد.

حضر الاجتماع العميد أحمد صادق رئيس قسم شرطة المرافق، والدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.

وقرر المحافظ أن تكون مواعيد فتح الكورنيش اعتبارا من غد الاثنين، من السادسة صباحاً وحتى الحادية عشر مساءً من كل يوم، على أن يكون افتتاح الكورنيش جزئيا من السور الجنوبي لنادى الشرطة وحتى منطقة كدوان جنوباً، ومن السور الشمالي لنادى الشرطة وحتى بداية سور المدرسة الثانوية العسكرية شمالاً، ووجه المحافظ بتوفير مداخل ومخارج خاصة وممهدة لذوي الهمم.

كما كلف المحافظ (مديرية الصحة / مديرية الطب البيطري) بإتمام وإجراء أعمال التطهير للكورنيش بصفة دورية على أن تبدأ أعمال التطهير اعتبارا من اليوم الأحد، مع قيام هيئة الإسعاف المصرية بتوفير خدمات إسعاف ثابتة بمواجهة كورنيش النيل وأمام المساحة التي سيتم افتتاحها أمام المواطنين.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتنفيذ حملات توعية للمواطنين مرتادي الكورنيش لحثهم على أهمية ومراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ستقوم بتكليف أحد المختصين بالوحدة المحلية للقيام بمهام مدير الكورنيش وتكليف عدد مناسب من الموظفين للإشراف على تشغيل الكورنيش وضبط النظام بداخله ، مع توفير خدمات أمنية بصفة دائمة لكورنيش النيل من خلال مديرية الأمن.

وأكد محافظ المنيا أنه تم تركيب عدد من كاميرات المراقبة على الكورنيش لضبط الأمن وتوفير الحماية للمواطنين، مع عدم السماح بركن السيارات بالاتجاه الموازي لكورنيش النيل بالنسبة للمسافة من شمال نادى الشرطة وحتى ديوان عام المحافظة شمالاً.

وشدد المحافظ على عدم السماح بافتراش الأرض والجلوس على النجيلة حرصاً على عدم تلفها وبما يكفل التباعد الاجتماعي بين المواطنين، وعدم السماح بدخول الأفراح أو إقامة أية احتفالات أو تجمعات على الكورنيش، والتأكيد على المواطنين بمراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع قيام الوحدة المحلية بتركيب لافتات ولوحات إرشادية لتوعية المواطنين.

وسيفتتح المحافظ مساء اليوم الأحد عددا من الأعمال المنتهية من تطوير كورنيش النيل، ودعا أهالي المنيا للاستمتاع بالكورنيش، والذي يعد المتنفس الحقيقي للمواطن البسيط، مؤكدا أن إعادة فتح الكورنيش أمام الجمهور بعد إغلاقه بشكل جزئي، هي تجربة تخضع للتقييم المستمر، وسنعمل جميعا على نجاحها من خلال تطبيق جميع الإجراءات والضوابط لحماية المواطنين، لافتا أن وعي المواطن هو الأساس في نجاح تلك التجربة، فالكورنيش ملك لجميع المواطنين والحفاظ عليه واجب وطني ومسؤولية مباشرة من المواطنين.